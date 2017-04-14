Halk Oylamasına Doğru

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ve AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, halk oylaması çalışmaları kapsamında Kale ilçesini ziyaret etti.



AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhan, Türkiye'nin darbe artığı anayasadan bir an önce kurtulması gerektiğini belirterek, "16 Nisan Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Millet olarak geleceğimizi tayin edebilme adına önümüze çıkan bu fırsatı 'evet' diyerek değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Yaşar ise 35 yıldır etkisini sürdüren bir darbe anayasasıyla karşı karşıya olduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Devlet içinde gücü elinde tutan kişileri bugüne kadar tanımıyorduk, onları biz seçmedik. Kanun dışı, illegal bir yapıyla karşı karşıyaydık. AK Parti gibi güçlü bir partinin olmasına rağmen bu yapı varlığını sürdürmeye, millete bir şeyler dayatmaya çalışıyorsa, demek ki bu yapı güçlü bir yapı. Bu yapıyı kırmadan, dökmeden bertaraf etmemiz gerekiyor. Bu memleketin sahibi sizlersiniz, bizim kendi memleketimize hakim olmamız lazım. Millet lehine gelişmeler tezahür ediyor. 16 Nisan'da Türkiye kendi kendini yönetecek hale gelecek, demokrasi bu demek."