Halk Oylamasına Doğru

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti.





Beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ile birlikte dernek yönetimi ve üyeleriyle görüşen Ünver, belediye olarak özel insanların sosyal, kültürel ve eğitim alanında toplum hayatında etkinliklerinin artırılması yönünde bugüne kadar Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attıklarını belirtti.





Bu alanda hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Ünver, bundan sonraki süreçte de özel insanların hizmetinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.





Ünver, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.



Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren dernek başkanı Altıntaş ise özel insanların sosyal yaşama katılması yönünde belediyenin yürüttüğü çalışmaları takdirler takip ettiklerini dile getirdi.