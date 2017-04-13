Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, halk oyması çalışmaları kapsamında Dazkırı, Başmakçı, Evciler ve Kızılören ilçelerini ziyaret etti.



Özkal, ziyaretlerde 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Bir tekstil fabrikasını da gezerek işçilerle sohbet eden Özkal, ilçe pazarını gezdi.



İstek ve sıkıntılarını dinlediği pazardaki vatandaşlardan Türkiye'nin geleceği için halk oylamasında 'evet' oyu vermelerini isteyen Özkal, Arı köyünde yağmur duasına çıkan vatandaşların duasına ortak oldu.



Duaların hem Arı köyü ve Dazkırı'ya hem de Türkiye'ye ve İslam alemine bereket ve huzur getirmesini temenni eden Özkal, köylülerden istiklal, istikbal ve istikrar için "evet" oyu istedi.



Özkal, Başmakçı ilçesinde ise yumurta üreticilerini ziyaret etti. Gülistan Mahallesi'nde kadınlarla ev toplantısında bir araya gelen Özkal, kadınlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Milletvekili Özkal, şunları kaydetti:



"Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Referandumda sıradan bir ülke mi yoksa lider ülke mi olacağımızı oyluyoruz. 1980 darbesi sonrası darbe anayasasıyla yönetilecek olmanın rahatsızlığını yaşamıştım. Milletçe tüp kuyrukları başta olmak üzere pek çok zorluğu hep birlikte yaşamıştık. Her ne kadar oy veremeyecek olsalar da bugün burada bizi dinleyen çocuklarımız tarihe tanıklık ediyor. Yıllar sonra lider bir ülke olduğumuzda, bugün buradaki çocuklarımız kendi çocuklarına, 'biz küçükken bir referandum yapılmıştı. Biz oy kullanamıyorduk ama milletvekilleri bize anayasa değişikliğini anlatmaya gelmişti. Ülkemiz o değişiklikle şahlanışa geçti' diye anlatacak. Son 15 yıldır refah seviyemiz arttı. Ancak bugünün çocukları belki 2017 öncesini bizim 1980'li yılları anlattığımız gibi anlatacak."