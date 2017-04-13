Halk Oylamasına Doğru

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tapunun milletin elinde olduğu bir sistemde, milletten başka tek adam olamayacağını kaydetti.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Hal Esnafını ziyaret eden Türel, daha sonra Akdeniz Sanayi esnafı ile bir araya geldi.



Türel, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin benzerinin belediyelerde uygulandığına dikkat çekerek, "Biz de sizlerin oyları ile bu şekilde seçiliyoruz. Bugün en çok tartışılan konulardan birisi tek adamlık var mı? Yok. Hem belediye sisteminde hem de Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde tek adamlık vardır ama bu sistemdeki tek adam bellidir, milletin ta kendisidir. Sistemin içerisinde milletten başka tek adamlık yok. Birileri milletine hizmetkar olmayı unutursa, tapu milletin elinde. Tapunun milletin elinde olduğu bir sistemde milletten başka tek adam olmaz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı bir parti üyesi olamıyor diye Cumhurbaşkanı tarafsız olacak diye bir şey olmadığını, taraflı olmanın kralını bu sistemde Ahmet Necdet Sezer'de görüldüğünü iddia eden Türel, halkın yüzde 50'sinin üstünde toplumsal bir uzlaşma ile seçtiği Cumhurbaşkanının ise tarafsız olmak zorunda olduğunu, yoksa halkın bir daha seçmeyeceğini kaydetti.



Türel, bugünkü sistemde tek adamlık, Cumhurbaşkanı taraflı mı tarafsız mı hikayelerinin uydurmadan başka bir şey olmadığını savundu.



Türkiye'nin son 15 yıldır büyük bir gelişme yaşadığını bununda güçlü bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Türel, geçmişte hep sorunlara neden olan koalisyon dönemlerini mazide bırakmanın zamanının geldiğini ifade etti.



Türel, Türkiye'de 2002'de 3 bin dolar olan kişi başına milli gelirin bugün 11 bin dolara yükseldiğini belirterek, "Ülke zenginleşti. İnsanlarımız daha iyi durumdadır. Daha iyisi olamaz mıydı? Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi olsaydı, bugün 11 bin dolarları değil 22 bin dolarların üstünü konuşuyor olacaktık. Yazık değil mi size? Bu ülke zenginleştikçe millet zenginleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin medyalarında sürekli 'hayır' kampanyası yapıldığı bilgisini veren Türel, şunları kaydetti:



"Türkiye zenginleşsin diye mi 'hayır' propagandası yapıyorlar. Dertleri belli onlar eskiden uzaktan kumanda ile yönettikleri Türkiye'yi arıyorlar. Acaba biz bu milletten kumandayı alır yine arkadan Türkiye'yi yönetebilir miyiz, hevesindeler. Ama millet artık her şeyin farkında, millet direksiyonda, Allah'ın izni ile bu millet 16 Nisan'da tam olarak direksiyona geçecek ve bunların hiçbirisine fırsat vermeyecek inşallah. Peki, bu dağdaki teröristler niye hayır diyor? Kandil de, İmralı da bütün teröristeler 'hayır' kampanyası yapıyor. Onlar acaba bu ülke bölünmesin parçalanmasın diye mi hayır kampanyası yapıyor. Çünkü başlarına geçekleri biliyorlar."



Türel, toptancı halinin taşınması ile ilgili yaptıkları istişareler sonucunda, taşınmama kararı aldıklarını açıklayarak, Akdeniz Bulvarı'nda Akdeniz Sanayi Sitesi'ne dönüşü sağlayan kavşağı katlı köprülü kavşak yapacaklarını kaydetti.