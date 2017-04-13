Halk Oylamasına Doğru
Sabah gazetesinden bir grup yazar, "Referandum Buluşmaları" kapsamında, Aydın'da düzenlenen panele katıldı.
Sabah gazetesinden bir grup yazar, "Referandum Buluşmaları" kapsamında, Aydın'da düzenlenen panele katıldı.
Sabah gazetesi yazarları Prof. Dr. Kerem Alkin, Doç. Dr. Fahrettin Altun, Ozan Ceyhun ve Şebnem Bursalı, Aydın İl Kültür Merkezi'nde "Türkiye geleceğini oyluyor, Sabah gazetesi yazarları anayasa değişikliğini tartışıyor" sloganıyla düzenelen "Referandum Buluşmaları" etkinliğine konuk oldu.
Alkin, panelde yaptığı sunumda, uluslararası siyasette çok önemli bir sıkışma yaşanan döneme girildiğini ifade etti.
Asya Pasifik'inin yükselişi anlamında dünyanın batısıyla doğusu arasında, ABD, Rusya, Çin ve Hindistan devletleri arasında büyük bir kapışma yaşanacağını dile getiren Alkin, bu kapışma esnasında Avrasya'nın geleceğini kapsayıcı bir modelle değiştirebilecek, bu coğrafyanın kaderine olumlu katkı sağlayacak tek ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.
Sabah Yazarlar Kulübü ile Moskova ile Çin'de akademisyen ve gazetecilerle bir araya geldiklerini anlatan Alkin, şunları söyledi:
"Orada herkes bize şunu söyledi 'Biz 16 Nisan'da Türkiye'nin bu referandum da evet demesini, büyük bir umutla bekliyoruz çünkü dünyanın ve bizim gibi ülkelerin Türkiye'yle yapacağımız olası işbirlikleri için güçlü ve dolayısıyla tam egemenliğe sahip bir Türkiye'ye Avrasya'da ihtiyacımız var.' Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğum için bazı yurt dışı temaslarımız oluyor. Kuveyt'te gittik. Dediler ki, 'Eğer Türkiye 16 Nisanı güçlü bir şekilde geçerse bizim körfez olarak son limanımız sizsiniz.' Durum bu."
Alkin, bu açıdan 16 Nisan'da sadece Türkiye'nin geleceğinin değil aynı zamanda Avrasya'nın da kaderinin oylanacağını ifade ederek, "Türkiye'yi sürekli ayakta tutmamız gerekiyor. Herkesin bize ihtiyacı var. Bizim de bu nedenle profesyonel bir hükümete ihtiyacımız var. Yani yasama, gerçek anlamda yasama bundan sonra Türk demokrasisi için kanun yapacak, yürütme de profesyonel makamlarla birlikte Türkiye'nin geleceğini kurgulayacak." diye konuştu.
"Bugün bu rüya gerçekleşiyor"
Doç. Dr. Fahrettin Altun ise Türkiye'nin vesayete fırsat tanımayan bir hükümet sistemine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu yönüyle yine Türkiye siyasi tarihinin, demokratik aktörlerinin bir rüyasıdır. Bugün bu rüya gerçekleşiyor." dedi.
Yeni sistemle Türkiye'nin siyasal istikrarının kurumsallaşacağını ve kalıcı hale getirileceğine dikkati çeken Altun, "En hayati mesele budur. Her şeyden önce halk iktidarın merkezine taşınacak. Halkın iktidarın merkezine taşınması meselesi bir istisna olmaktan çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.
Paneli takip eden AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, sunumların ardından yaptığı konuşmada,. gençleri sandığa gitmeye davet etti.
Paneli AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz de takip etti.