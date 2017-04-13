Halk Oylamasına Doğru

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman referandum çalışmaları sırasında il ve ilçelerde çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.



AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Celal Kaman, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) halk oylaması sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İl SKM programları ile 734 ev, 34 salon toplantısı yapıldığını belirten Kaman, "Kadın Kollarımızın çat kapı çalışmaları neticesinde il ve ilçelerimizde çalmadık kapı bırakmadı. Gençlik Kollarımız il ve ilçelerimizde 30 bin adet Evet gazetesi ve Başbakanımızın genç seçmenlere yazmış olduğu 27 bin 429 mektup gençlerimize ulaştırılmıştır. Dört ilçemizde gençlerle buluşma etkinliği gerçekleştirildi. 376 köyümüzden hemen hemen gidilmeyen köy kalmadı. Her sandıkta 4 parti görevlimiz görev alacak." dedi.



AK Parti İl Başkanlığı olarak kentte cumartesi günü "evet" yürüyüşü düzenleyeceklerini anımsatan Kaman, yürüyüşe bütün Çankırı halkını davet etti.



Toplantıya, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım katıldı.