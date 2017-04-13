Halk Oylamasına Doğru

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 16 Nisan'daki halk oylamasının önemine değinerek, güçlü bir Türkiye için el birliği yapılması gerektiğini söyledi.



Referandum çalışmaları kapsamında Lale Parkı'nda düzenlenen toplantıda gençlere hitap eden Asya, toplumun her kesimine ulaşmak için özel çaba sarf ettiklerini belirtti.





Bugüne kadar yaklaşık 200 köy, 23 belde ve mahallelere giden Asya, "Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, herkesi ziyaret ederek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülke için kazanımlarını anlatmaya devam ediyoruz." dedi.



Referandum kampanyasının başlaması ile sahaya çıktıklarını kaydeden Asya, hükümetin halk oylaması kararını almasıyla, teşkilat olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.



"Son viraja girdiğimiz bugüne kadar, merkez, ilçeler, 23 belde ile yaklaşık 200 köyü ziyaret ettik." diyen Asya, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımızla hasbıhal ettik. Aynı şekilde merkeze bağlı köylerimiz ile merkezdeki mahallelerimizi sürekli ziyaret ettik. Hemşehrilerimize yeni sistemin kazanımlarını anlattık. Bunun siyasi bir tercih olmadığını ülkenin geleceğini belirlemek olduğunu her platformda söyledik. 18 maddenin tamamı bu ülkenin şekillenmesi için atılan önemli bir adımdır. Allah'ın izniyle pazar günü güçlü bir 'evet' çıkması Türkiye'ye farklı bir sayfa açtıracak. Allah'ın izniyle sizlerin de desteği ile bu kararımızla şer güçlerin ittifakını bertaraf edeceğiz."



AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de referandum dan "hayır" çıkması için birçok kesimin bir araya geldiğini belirtti.



Bu kesimin ülkenin istikrarını düşünerek hareket etmediğini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:



"Batılı ülkeler bile bu referandum dan 'evet' çıkmaması için mücadele ediyor. Ülkemizdeki bu oylama onları niye ilgilendirsin. Onlar bu anayasa değişikliğinin halk tarafından onaylanması ile bu ülkenin nasıl ilerleyeceğini biliyor. Türkiye'nin büyüdüğünün farkındalar ve kendilerine rakip olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bizler inanıyoruz ki halkımız doğru olanı biliyor ve görüyor. İnşallah halkımızın güçlü desteği ile bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."



Toplantıya AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ve çok sayıda partili katıldı.