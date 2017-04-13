Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Seydişehir'i ziyaret etti.
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Seydişehir'i ziyaret etti.
Babaoğlu, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyarette bulunduğu Seydişehir'de, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın makamında gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin ve milletin yararına olacak yeni bir sistem olduğunu, anayasa değişikliklerinin Türkiye'ye huzur ve refah getireceğini savunan Babaoğlu, şunları kaydetti:
"AK Parti olarak milletvekillerimizle ve teşkilat mensuplarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde halkımızın büyük ilgi ve alakası bizleri son derece memnun ediyor. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında milletimizin teveccühüyle sandıktan güçlü bir 'evet' çıkacağına inanıyoruz. 17 Nisan'da Türkiye'nin önündeki tüm engeller kalkacak ve yeni bir sürece gireceğiz. Bu süreçte hızla büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz. Halkımız da buna canı gönülden inanıyor. Bizler de milletimize güveniyoruz."
Ziyarette, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'de hazır bulundu.