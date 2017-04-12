Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, referandum çalışmaları kapsamında, Kumluca'da vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, referandum çalışmaları kapsamında, Kumluca'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Milletvekili Köse, mahalle toplantısında vatandaşlarla sohbet ederek, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyu istedi.
Türkiye'nin 15 yıldır istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu ve daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, yönetim konusunda sürekli iki başlılık, anlaşmazlıklar yaşanmış. Yakın tarihimize bir bakalım, Kenan Evren cumhurbaşkanı iken Başbakan Turgut Özal ile anlaşamamış. Turgut Özal cumhurbaşkanı iken Başbakan Süleyman Demirel ile anlaşamamış. Süleyman Demirel cumhurbaşkanı iken kızım dediği Başbakan Tansu Çiller ile sorun yaşamış. Bülent Ecevit başbakan iken Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile sorun yaşamış. İşte tüm bu sorunlar 16 Nisan referandum undan sonra tarih olacak."
Kumluca Belediyesini de ziyaret eden Köse, burada Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ile bir süre görüştü.
Ziyarette AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve partililerde hazır bulundu.