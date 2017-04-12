Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu ve Sena Nur Çelik ile AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, referandum çalışmalarına kentin çeşitli ilçelerinde devam etti.
AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu ve Sena Nur Çelik ile AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, referandum çalışmalarına kentin çeşitli ilçelerinde devam etti.
AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksu İlçesi Muhtarlar Derneğinde mahalle muhtarları ile bir araya gelen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 16 Nisan'da devletin istikbali ve istiklali açısından çok önemli bir karar verileceğini kaydetti.
Referandum sürecinin bile provoke edilmeye çalışıldığını ifade eden Uslu, "(Evet çıktığı zaman Cumhurbaşkanı bir kararnameyle muhtarlıkları kapatabilir) diye yalan, yanlış propaganda yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız daha 2 gün önce muhtarlarımıza maaş zammı ve SGK prim müjdesi verdi. Bugün Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı Külliye'de yani milletin kendi evinde ağırlıyor. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu muhtarlarla sürekli iletişim halinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel muhtarlarımıza yeni imkanlar sunuyor." dedi.
Uslu, ardından Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin ile Pınarlı, Cihadiye, Kemerağzı ve Güzelyurt mahallelerinde esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı toplantılarda halk oylamasında "evet"in önemini anlattı.
AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de Alanya'nın Uğrak, İmamlı, Özvadi, Hocalar ve Büyükpınar mahallelerinde vatandaşların 18 maddelik anayasa değişikliğiyle ilgili soruları yanıtladı.
"Rejim değişecek" iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade eden Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kuruldu. Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir, üniter yapımızdan taviz vermeyiz. Rejim üzerinden kara propaganda yapmak, eski Türkiye özlemi içinde olanların yürüttüğü algı operasyonudur. Kimsenin bu ülkede rejimi değiştirmeye gücü yetmez. Türkiye'nin rejimi cumhuriyettir ve bunu değiştirmek isteyenlerin karşısına önce biz dikiliriz." açıklamasında bulundu.
AK Parti Antalya Başkanı Rıza Sümer de Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde taksi ve oto galeri esnafıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bilgi veren Sümer, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için anayasa değişikliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin artık istikrarsız, koalisyonlarla yerinde sayan, çift başlılıkla iki ileri bir giden dönemleri geride bırakabilmesi için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Sümer, "Bugün, 2002 öncesi Türkiye'sindeki gibi yerinde sayan bir Türkiye yok. Artık çağın gerisinde kalma, siyasilerin tartışmaları sebebiyle bir gecede paramızın en az yüzde 50'sini kaybetme lüksümüz yok." dedi.