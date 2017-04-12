Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında Erciş ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında Erciş ilçesini ziyaret etti.
Beraberindekilerle AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kayatürk, Öğretmenevi'nde ilçedeki kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kayatürk, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki devlet hastanesi ve kentsel dönüşüm sorunlarının çözümü konusunda gereken çabayı gösterdiklerini söyledi.
İlçe organize sanayi bölgesi ihalesinin gerçekleştirildiğini, kentsel dönüşüm ihalesinin de 15 Mayıs'ta yapılacağını anımsatan Kayatürk, ilçenin hak ettiği yere gelmesi konusunda gerekli yatırımların yapılacağını vurguladı.
Vatandaşlardan 16 Nisan'daki halk oylaması için destek isteyen Kayatürk, şöyle konuştu:
"Geçmişte bizim en çok sevdiğimiz liderler, Turgut Özal, Erbakan hoca, Muhsin Yazıcıoğlu ve Alpaslan Türkeş. Bunların hepsi, 'Başkanlık sisteminden başka sistem yok' demediler mi?' Şu anda Saadet Partisi'nin başındaki insanlar hangi anlayışla, nasıl bu sisteme karşı çıkacağını söylüyor. Aklın yolu birdir, bunlar istedikleri kadar 'biz hayır diyoruz' desinler, kendi partilileri bile onları dinlemiyor. Bu durum Türkiye'nin her yerinde de aynı. Almanya'nın, Hollanda'nın yaptıklarını görenler hala bugün hangi anlayışla 'hayır' diyor, ben bunu anlamıyorum. Burada diğer siyasi partilere oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 'Hayır' demenin bölgeye, Kürtlere hiçbir faydası yok. CHP, hiçbir zaman cumhurbaşkanı seçemeyeceğini düşündüğü için canla başla karşı çıkıyor. Oysa bizim meselemiz kimin cumhurbaşkanı seçileceği değil, istikrardır."
Bu arada, Erciş'te Saadet Partisi üyesi ve milletvekili adayı Şahin Yağar, 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" oyu kullanmak için partisinden istifa etti.
AK Parti İlçe Başkanlığına gelerek üyelik kaydı yaptıran Yağar, "Ben, ailem, aşiretim ve çalışanlarım 16 Nisan'da 'evet' diyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Bu parti meselesi değildir, bu mesele ülkenin ve milletin geleceği meselesidir. Aslında 16 Nisan'da ülkemizin geleceği oylanmaktadır. Biz, 16 Nisan'da 'evet' dediğimizi buradan kamuoyuna deklare edip açıklıyoruz." diye konuştu.