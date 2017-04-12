Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, halk oylaması çalışmaları kapsamında Ulaş Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı.



Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Bilgin, AK Parti'nin kurulduğu günden beri tüm engellemelere rağmen vatan toprağının her karışına hizmet ettiğini söyledi.



15 Temmuz darbe girişiminin asrın ihaneti olduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:



"Milletin duygularını, inançlarını kullanarak, kendi geleceklerini, kendi olgularını, kendi haysiyetlerini ceplerinden çıkarttıkları 1 dolara satmış bir avuç hain, bu millete 15 Temmuz'da darbe girişimini yaşattı. Bu darbe girişimi neticesinde ülkenin hükümet sisteminin yeniden yapılandırılması gereği olarak 16 Nisan'da bir referandum a gideceğiz. Bu oylamada kararın, yetkinin ve sözün son sahibi olan milletin önüne bir anayasa değişikliği teklifi getirilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi inşallah 16 Nisan'da Ulaşlı hemşehrilerimin vereceği güçlü bir 'evet' ile kabul edilecek. Türkiye'de bir çağ kapanıp yeni büyük Türkiye'nin çağı açılacak."



Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ise Ulaşlılar olarak 16 Nisan'a kadar canla başla çalışacaklarını ve Türkiye'nin tutulamayan bir güç olmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.