Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları için Köprüköy ilçesini ziyaret etti.



Milletvekili Deligöz, Narman ilçesinden başlattığı halk oylamasına ilişkin çalışmalar için Köprüköy ilçesine geldi.



Burada vatandaşlarla bir araya gelerek halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliğini anlatan Deligöz, sokakta misket oynayan çocuklara da eşlik etti.



Deligöz referandum için, "Türkiye'nin daha güçlü olması ve prangaları kırması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülke için elzemdir." dedi.