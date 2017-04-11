Halk Oylamasına Doğru

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "18 madde içinde halkımızı ilgilendiren tek madde yok. Cumhurbaşkanını tek adam yapan birçok düzenleme var" dedi.



Bircan, referandum çalışmaları kapsamında, Edirne ve Keşan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Anayasa değişikliğine "Hayır" diyeceklerini anlatan Bircan, adaletin olmadığı yerde demokrasinin de olmayacağını belirtti.



Referandumda oylanacak 18 maddeyi tek tek anlatan Bircan, "18 madde içinde halkımızı ilgilendiren tek madde yok. Cumhurbaşkanını tek adam yapan birçok düzenleme var. Libya'dan, Irak'tan, Suriye'den ders almamız gerekiyor. Tek adamlar ülkelerini ne hale getiriyor ve sonuçlar ne oluyor? Bu yüzden hayır demeliyiz." dedi.



Keşan ilçesinde bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Bircan, buradaki işçilerle sohbet edip sıkıntılarını dinledi.



Referandumda asgari ücreti arttıracak bir düzenlemenin olmadığını anlatan Bircan, "Referandumda asgari ücreti artıracak bir düzenleme yok, aksine asgari ücret tayini dahil tüm idari kararları Cumhurbaşkanının kimseye danışmadan kararname ile düzenleme hakkı var." diye konuştu.