Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Dursunbey ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Dursunbey ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Dursunbey Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bostan, ilçeye en kısa zamanda doğalgaz getirileceğini ifade etti.
Buraya gelmeden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ile sonrasında da Bakan Berat Albayrak ile telefonla görüşerek, doğalgaz müjdesi için onay aldığını ifade eden Bostan, "Bakanımız, 'Dursunbey ilçemize doğalgaz götüreceğiz sen sözünü verebilirsin.' dedi. Buradan siz söz veriyorum Dursunbey ilçemize de doğal gaz gelecek." diye konuştu.
Bostan, anayasa değişiklikleri hakkında da bilgi vererek, halk oylamasında vatandaşlardan "evet" oyu için destek istedi.
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