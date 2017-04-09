Halk Oylamasına Doğru

Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Baskil ilçesini ziyaret etti.



Bulut, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan, MHP Baskil İlçe Başkanı Vehbi Genç ve bir grup partili ile Kumlu Tarla ve Tabanbükü (Şeyh Hasan) köylerini ziyaret ederek, vatandaşlardan halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.



Tabanbükü köyündeki Şehy Hasan Cemevi'ni ziyaret eden Bulut, köy muhtarı Ali Yusuf Bozdaş'dan köyün sorunları hakkında bilgi aldı.



Bulut, anayasa değişikliği hakkında bilgi vererek, "Bizler birlik beraberliğimiz ile güçlü bir milletiz. Hiçbir ayırım yapmadan hizmetlerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tek bayrak altında güçlü Türkiye için geleceğimiz için 'evet' diyeceğiz ve desteklerinizi bekliyoruz." dedi.