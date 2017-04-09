Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, halk oylaması çalışmaları kapsamında canlı hayvan pazarını ziyaret etti.



Çetinkaya, canlı hayvan pazarında besici ve alıcılarla bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için "evet" oyu istedi.



Anayasa değişikliklerini anlatan Çetinkaya, "Halk oylamasında verilecek 'evet' oyları ülkemizi, milletimizi ve geleceğimizi etkiyecektir. Bu nedenledir ki ülkenin geleceği için milletin güçlü olması için istikrarın devamı ve şer odaklarının gereken dersi almaları için 'evet' verilmelidir. Sandıktan çıkacak 'evet', Türkiye'nin ilerlemesini, gelişmesini istemeyenlere en güzel cevap olacaktır. Bizler ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin daha güçlü olması, kararı alınan değil karar veren bir ülke olması, yarınlarını geleceğini garantiye alan bir ülke olması için hep birlikte 'evet' demeliyiz." diye konuştu.



Çetinkaya, Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz'u da ziyaret etti.