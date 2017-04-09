Halk Oylamasına Doğru

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, halk oylaması çalışmaları kapsamında mahalle toplantıları ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.



AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen halk oylaması çalışmaları kapsamında Alacaatlı Mahallesi'ne giden Gürsoy, burada vatandaşlarla bir araya geldi.



Gürsoy, mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Daha sonra Atatürk Mahallesi sakinleriyle buluşan Gürsoy, Türkiye'nin koalisyon döneminde çektiği sıkıntıları hatırlatarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verdi.



Gürsoy, "Ülkemiz son 15 yıldır istikrarlı bir şekilde yönetiliyor. Buna hepimiz şahidiz. Yalnız istikrarımızı bozmak isteyenler var. Biz bu bozgunculara en iyi cevabı yine sandıkta vereceğiz. O yüzden kararımız net, oyumuz 'evet' olmalıdır. Biz, millet olarak ülkemize sahip çıktığımız sürece birlik ve beraberliğimiz, istikrarlı yürüyüşümüz, yerli ve milli üretimimiz artarak devam edecek." diye konuştu.



Konuşmanın ardından mahalle sakinleri, Gürsoy'a sorunlarını aktardı.