Halk Oylamasına Doğru

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile kalıcı istikrarın garanti altına alınacağını, vesayetin ortadan kalkacağını, hızlı işleyen bürokrasi ve hızlı büyüme olacağını söyledi.



Başkan Tekintaş, halk oylaması çalışmaları kapsamında AK Parti Altınordu ilçe Başkanı İbrahim Hekim, İlçe Yönetimi ve AK Partili Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, Aydınlık, Bahriye, Ortaköy, Hürriyet, Cumhuriyet, Tepeköy ve Kayabaşı mahalle sakinleri ile Gerce meydanında bir araya geldi.



16 Nisan'da yapılacak referandum ile Türkiye'nin daha fazla büyüyeceğini ifade eden Tekintaş, "Avrupa ülkeleri ülkemizde yapılan her yeni yatırıma karşı çıkıyorlar. Bu seçim onlara ülkemiz üzerinde oynadıkları yada oynamaya çalışacakları pis oyunlara en güzel cevap olacaktır. Ülkemiz 16 Nisan tarihinde daha güçlü ve şaha kalkacaktır." dedi.



16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylaması için neden "evet" diyeceklerini anlatan Tekintaş, yeni sistemle kalıcı istikrarın garanti altına alınacağını, vesayetin ortadan kalkacağını, hızlı işleyen bürokrasi ve hızlı büyüme olacağını ifade etti.



Meclis'in doğrudan belirlenmesi ile milli iradenin daha da güç kazanacağını ifade eden Tekintaş, "Yeni sistemle Meclis için ayrı, Cumhurbaşkanı için ayrı oy verilecek. Bu hükümet modeli ile Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Yasama yetkisi Meclis'e verilecek. Hükümetler tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclis kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSYK' ya üye seçecek. Halkın temsil gücü artacak. Güçlü yasama, güçlü meclis, güçlü icraat olacak." diye konuştu.