Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,61% 50,39179.157181.987447.7741.4341.384% 97370.380361.144% 86Merkez% 42,07% 57,9332.00544.06391.637274274% 10077.51476.068% 85Alaplı% 58,22% 41,7816.51511.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 49,61% 50,39179.157181.987447.7741.4341.384% 97370.380361.144% 86
Merkez% 42,07% 57,9332.00544.06391.637274274% 10077.51476.068% 85
Alaplı% 58,22% 41,7816.51511.85132.343115115% 10028.95228.366% 90
Çaycuma% 49,82% 50,1825.58825.76871.822240207% 8653.17351.356% 87
Devrek% 57,92% 42,0820.55314.93245.338160158% 9936.66235.485% 81
Ereğli% 50,66% 49,3453.79152.386127.924392380% 97108.894106.177% 88
Gökçebey% 47,62% 52,386.4087.04916.4235656% 10014.07113.457% 86
Kilimli% 43,78% 56,2210.31313.24428.2318686% 10024.01523.557% 85
Kozlu% 52,42% 47,5813.98412.69434.056111108% 9727.09926.678% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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