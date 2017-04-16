Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,61% 50,39179.157181.987447.7741.4341.384% 97370.380361.144% 86Merkez% 42,07% 57,9332.00544.06391.637274274% 10077.51476.068% 85Alaplı% 58,22% 41,7816.51511.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 49,61
|% 50,39
|179.157
|181.987
|447.774
|1.434
|1.384
|% 97
|370.380
|361.144
|% 86
|Merkez
|% 42,07
|% 57,93
|32.005
|44.063
|91.637
|274
|274
|% 100
|77.514
|76.068
|% 85
|Alaplı
|% 58,22
|% 41,78
|16.515
|11.851
|32.343
|115
|115
|% 100
|28.952
|28.366
|% 90
|Çaycuma
|% 49,82
|% 50,18
|25.588
|25.768
|71.822
|240
|207
|% 86
|53.173
|51.356
|% 87
|Devrek
|% 57,92
|% 42,08
|20.553
|14.932
|45.338
|160
|158
|% 99
|36.662
|35.485
|% 81
|Ereğli
|% 50,66
|% 49,34
|53.791
|52.386
|127.924
|392
|380
|% 97
|108.894
|106.177
|% 88
|Gökçebey
|% 47,62
|% 52,38
|6.408
|7.049
|16.423
|56
|56
|% 100
|14.071
|13.457
|% 86
|Kilimli
|% 43,78
|% 56,22
|10.313
|13.244
|28.231
|86
|86
|% 100
|24.015
|23.557
|% 85
|Kozlu
|% 52,42
|% 47,58
|13.984
|12.694
|34.056
|111
|108
|% 97
|27.099
|26.678
|% 82