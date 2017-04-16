Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTrabzon% 66,57% 33,43314.730158.068568.5041.9461.938% 100481.031472.798% 85Akçaabat% 68,99% 31,0151.41123.10886.766311311% 10076.24874.519% 88Araklı% 84,6% 15,422.1664.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Trabzon

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Trabzon% 66,57% 33,43314.730158.068568.5041.9461.938% 100481.031472.798% 85
Akçaabat% 68,99% 31,0151.41123.10886.766311311% 10076.24874.519% 88
Araklı% 84,6% 15,422.1664.03433.565127127% 10026.54826.200% 79
Arsin% 82,77% 17,2314.2212.96020.4137272% 10017.37917.181% 85
Beşikdüzü% 41,79% 58,215.8008.08016.4605959% 10014.19813.880% 86
Çarşıbaşı% 67,97% 32,036.8003.20411.6174141% 10010.41910.004% 90
Çaykara% 78,45% 21,556.3091.73310.1505858% 1008.2488.042% 81
Dernekpazarı% 84,61% 15,391.9963632.9751616% 1002.4022.359% 81
Düzköy% 62,32% 37,685.3283.22110.5133636% 1008.7788.549% 83
Hayrat% 90,65% 9,354.1324265.4283737% 1004.5894.558% 85
Köprübaşı% 84,42% 15,582.3854403.6422121% 1002.9002.825% 80
Maçka% 68,74% 31,2610.3424.70318.4489797% 10015.35915.045% 83
Of% 81,58% 18,4220.5444.63930.663123123% 10025.67225.183% 84
Ortahisar% 59,08% 40,92114.57879.363232.351619611% 99196.335193.941% 86
Sürmene% 75,71% 24,2911.3013.62618.9948787% 10015.21214.927% 80
Şalpazarı% 72,47% 27,535.4582.0738.8493737% 1007.7117.531% 87
Tonya% 55,92% 44,085.2924.17211.5394040% 1009.7939.464% 85
Vakfıkebir% 66,96% 33,0411.5975.72320.4707676% 10017.67517.320% 86
Yomra% 70,85% 29,1515.0706.20025.6618989% 10021.56521.270% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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