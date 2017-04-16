Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,25% 36,75226.798131.772417.6611.5811.581% 100364.341358.570% 87Merkez% 66,59% 33,4178.11639.190131.471412412% 100118.814117.306% 90Almus% 51,26% 48,746.5706.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 63,25
|% 36,75
|226.798
|131.772
|417.661
|1.581
|1.581
|% 100
|364.341
|358.570
|% 87
|Merkez
|% 66,59
|% 33,41
|78.116
|39.190
|131.471
|412
|412
|% 100
|118.814
|117.306
|% 90
|Almus
|% 51,26
|% 48,74
|6.570
|6.248
|15.540
|76
|76
|% 100
|13.060
|12.818
|% 84
|Artova
|% 70,51
|% 29,49
|4.063
|1.699
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.835
|5.762
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.986
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 65,24
|% 34,76
|36.817
|19.617
|66.958
|233
|233
|% 100
|57.641
|56.434
|% 86
|Niksar
|% 60,58
|% 39,42
|23.541
|15.319
|45.967
|186
|186
|% 100
|39.516
|38.860
|% 86
|Pazar
|% 76,22
|% 23,78
|6.838
|2.133
|10.114
|39
|39
|% 100
|9.123
|8.971
|% 90
|Reşadiye
|% 69
|% 31
|12.086
|5.431
|23.292
|130
|130
|% 100
|17.811
|17.517
|% 76
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 58,98
|% 41,02
|30.228
|21.026
|59.542
|195
|195
|% 100
|52.149
|51.254
|% 88
|Yeşilyurt
|% 77,39
|% 22,61
|4.169
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.469
|5.387
|% 86
|Zile
|% 50,35
|% 49,65
|18.566
|18.311
|42.140
|199
|199
|% 100
|37.392
|36.877
|% 89