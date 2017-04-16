Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 63,25% 36,75226.798131.772417.6611.5811.581% 100364.341358.570% 87Merkez% 66,59% 33,4178.11639.190131.471412412% 100118.814117.306% 90Almus% 51,26% 48,746.5706.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 63,25% 36,75226.798131.772417.6611.5811.581% 100364.341358.570% 87
Merkez% 66,59% 33,4178.11639.190131.471412412% 100118.814117.306% 90
Almus% 51,26% 48,746.5706.24815.5407676% 10013.06012.818% 84
Artova% 70,51% 29,494.0631.6996.4403737% 1005.8355.762% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9862.907% 70
Erbaa% 65,24% 34,7636.81719.61766.958233233% 10057.64156.434% 86
Niksar% 60,58% 39,4223.54115.31945.967186186% 10039.51638.860% 86
Pazar% 76,22% 23,786.8382.13310.1143939% 1009.1238.971% 90
Reşadiye% 69% 3112.0865.43123.292130130% 10017.81117.517% 76
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 58,98% 41,0230.22821.02659.542195195% 10052.14951.254% 88
Yeşilyurt% 77,39% 22,614.1691.2186.3553030% 1005.4695.387% 86
Zile% 50,35% 49,6518.56618.31142.140199199% 10037.39236.877% 89

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Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus, Tokat