Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 68,55% 31,4598.95745.399417.6611.581764% 48146.152144.356% 86Merkez% 69,86% 30,1429.95612.926131.471412183% 4443.28142.882% 90Almus% 74% 264.8271.69615.5407638% 506.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 68,55% 31,4598.95745.399417.6611.581764% 48146.152144.356% 86
Merkez% 69,86% 30,1429.95612.926131.471412183% 4443.28142.882% 90
Almus% 74% 264.8271.69615.5407638% 506.5926.523% 84
Artova% 78,08% 21,923.7431.0516.4403729% 784.8424.794% 91
Başçiftlik% 75,63% 24,372.0546624.2611918% 952.7822.716% 69
Erbaa% 69,08% 30,9210.9744.91266.95823381% 3516.10115.886% 81
Niksar% 64,3% 35,74.2562.36345.96718661% 336.7196.619% 89
Pazar% 74,57% 25,433.8881.32610.1143925% 645.2755.214% 88
Reşadiye% 69,28% 30,726.9633.08723.29213075% 5810.21110.050% 81
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5434.477% 81
Turhal% 65,2% 34,814.5387.76059.54219593% 4822.59222.298% 86
Yeşilyurt% 75,41% 24,593.4651.1306.3553027% 904.6604.595% 86
Zile% 58,02% 41,9810.6187.68442.140199109% 5518.55418.302% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus