Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 68,55% 31,4598.95745.399417.6611.581764% 48146.152144.356% 86Merkez% 69,86% 30,1429.95612.926131.471412183% 4443.28142.882% 90Almus% 74% 264.8271.69615.5407638% 506.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 68,55
|% 31,45
|98.957
|45.399
|417.661
|1.581
|764
|% 48
|146.152
|144.356
|% 86
|Merkez
|% 69,86
|% 30,14
|29.956
|12.926
|131.471
|412
|183
|% 44
|43.281
|42.882
|% 90
|Almus
|% 74
|% 26
|4.827
|1.696
|15.540
|76
|38
|% 50
|6.592
|6.523
|% 84
|Artova
|% 78,08
|% 21,92
|3.743
|1.051
|6.440
|37
|29
|% 78
|4.842
|4.794
|% 91
|Başçiftlik
|% 75,63
|% 24,37
|2.054
|662
|4.261
|19
|18
|% 95
|2.782
|2.716
|% 69
|Erbaa
|% 69,08
|% 30,92
|10.974
|4.912
|66.958
|233
|81
|% 35
|16.101
|15.886
|% 81
|Niksar
|% 64,3
|% 35,7
|4.256
|2.363
|45.967
|186
|61
|% 33
|6.719
|6.619
|% 89
|Pazar
|% 74,57
|% 25,43
|3.888
|1.326
|10.114
|39
|25
|% 64
|5.275
|5.214
|% 88
|Reşadiye
|% 69,28
|% 30,72
|6.963
|3.087
|23.292
|130
|75
|% 58
|10.211
|10.050
|% 81
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.543
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 65,2
|% 34,8
|14.538
|7.760
|59.542
|195
|93
|% 48
|22.592
|22.298
|% 86
|Yeşilyurt
|% 75,41
|% 24,59
|3.465
|1.130
|6.355
|30
|27
|% 90
|4.660
|4.595
|% 86
|Zile
|% 58,02
|% 41,98
|10.618
|7.684
|42.140
|199
|109
|% 55
|18.554
|18.302
|% 88