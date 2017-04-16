Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 70,94% 29,0664.21026.298417.6611.581543% 3491.61690.508% 85Merkez% 72,85% 27,1520.8797.783131.471412136% 3328.93228.662% 90Almus% 75,88% 24,122.96994415.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 70,94
|% 29,06
|64.210
|26.298
|417.661
|1.581
|543
|% 34
|91.616
|90.508
|% 85
|Merkez
|% 72,85
|% 27,15
|20.879
|7.783
|131.471
|412
|136
|% 33
|28.932
|28.662
|% 90
|Almus
|% 75,88
|% 24,12
|2.969
|944
|15.540
|76
|27
|% 36
|3.946
|3.913
|% 85
|Artova
|% 79,67
|% 20,33
|2.301
|587
|6.440
|37
|21
|% 57
|2.919
|2.888
|% 91
|Başçiftlik
|% 80,05
|% 19,95
|2.039
|508
|4.261
|19
|16
|% 84
|2.609
|2.547
|% 68
|Erbaa
|% 71,04
|% 28,96
|5.537
|2.257
|66.958
|233
|47
|% 20
|7.898
|7.794
|% 74
|Niksar
|% 65,75
|% 34,25
|3.049
|1.588
|45.967
|186
|47
|% 25
|4.704
|4.637
|% 91
|Pazar
|% 73,02
|% 26,98
|2.614
|966
|10.114
|39
|18
|% 46
|3.623
|3.580
|% 89
|Reşadiye
|% 67,9
|% 32,1
|3.931
|1.858
|23.292
|130
|56
|% 43
|5.878
|5.789
|% 79
|Sulusaray
|% 77,61
|% 22,39
|2.003
|578
|5.581
|25
|17
|% 68
|2.617
|2.581
|% 82
|Turhal
|% 68,97
|% 31,03
|8.836
|3.976
|59.542
|195
|60
|% 31
|12.992
|12.812
|% 87
|Yeşilyurt
|% 75,5
|% 24,5
|3.072
|997
|6.355
|30
|24
|% 80
|4.126
|4.069
|% 86
|Zile
|% 62,12
|% 37,88
|6.980
|4.256
|42.140
|199
|74
|% 37
|11.372
|11.236
|% 88