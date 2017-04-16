Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 70,94% 29,0664.21026.298417.6611.581543% 3491.61690.508% 85Merkez% 72,85% 27,1520.8797.783131.471412136% 3328.93228.662% 90Almus% 75,88% 24,122.96994415.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 70,94% 29,0664.21026.298417.6611.581543% 3491.61690.508% 85
Merkez% 72,85% 27,1520.8797.783131.471412136% 3328.93228.662% 90
Almus% 75,88% 24,122.96994415.5407627% 363.9463.913% 85
Artova% 79,67% 20,332.3015876.4403721% 572.9192.888% 91
Başçiftlik% 80,05% 19,952.0395084.2611916% 842.6092.547% 68
Erbaa% 71,04% 28,965.5372.25766.95823347% 207.8987.794% 74
Niksar% 65,75% 34,253.0491.58845.96718647% 254.7044.637% 91
Pazar% 73,02% 26,982.61496610.1143918% 463.6233.580% 89
Reşadiye% 67,9% 32,13.9311.85823.29213056% 435.8785.789% 79
Sulusaray% 77,61% 22,392.0035785.5812517% 682.6172.581% 82
Turhal% 68,97% 31,038.8363.97659.54219560% 3112.99212.812% 87
Yeşilyurt% 75,5% 24,53.0729976.3553024% 804.1264.069% 86
Zile% 62,12% 37,886.9804.25642.14019974% 3711.37211.236% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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