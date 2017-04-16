Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 75,66% 24,3413.1714.237417.6611.581201% 1317.60417.408% 83Merkez% 85,09% 14,914.759834131.47141250% 125.6275.593% 90Almus% 78,75% 21,2561516615.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 75,66% 24,3413.1714.237417.6611.581201% 1317.60417.408% 83
Merkez% 85,09% 14,914.759834131.47141250% 125.6275.593% 90
Almus% 78,75% 21,2561516615.5407611% 14792781% 81
Artova% 78,06% 21,947011976.4403710% 27909898% 93
Başçiftlik% 76,32% 23,686221934.261196% 32830815% 72
Erbaa% 74,74% 25,2665422166.95823311% 5882875% 39
Niksar% 72,14% 27,8691935545.96718623% 121.3041.274% 99
Pazar% 73,27% 26,7364723610.114397% 18893883% 95
Reşadiye% 69,77% 30,231.04345223.29213025% 191.5201.495% 85
Sulusaray% 82,73% 17,278191715.581259% 36998990% 83
Turhal% 66,93% 33,071.34866659.54219521% 112.0472.014% 92
Yeşilyurt% 60,11% 39,895293516.3553010% 33886880% 88
Zile% 56,59% 43,4151539542.14019918% 9916910% 98
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus
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