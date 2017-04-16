Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 75,66% 24,3413.1714.237417.6611.581201% 1317.60417.408% 83Merkez% 85,09% 14,914.759834131.47141250% 125.6275.593% 90Almus% 78,75% 21,2561516615.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 75,66
|% 24,34
|13.171
|4.237
|417.661
|1.581
|201
|% 13
|17.604
|17.408
|% 83
|Merkez
|% 85,09
|% 14,91
|4.759
|834
|131.471
|412
|50
|% 12
|5.627
|5.593
|% 90
|Almus
|% 78,75
|% 21,25
|615
|166
|15.540
|76
|11
|% 14
|792
|781
|% 81
|Artova
|% 78,06
|% 21,94
|701
|197
|6.440
|37
|10
|% 27
|909
|898
|% 93
|Başçiftlik
|% 76,32
|% 23,68
|622
|193
|4.261
|19
|6
|% 32
|830
|815
|% 72
|Erbaa
|% 74,74
|% 25,26
|654
|221
|66.958
|233
|11
|% 5
|882
|875
|% 39
|Niksar
|% 72,14
|% 27,86
|919
|355
|45.967
|186
|23
|% 12
|1.304
|1.274
|% 99
|Pazar
|% 73,27
|% 26,73
|647
|236
|10.114
|39
|7
|% 18
|893
|883
|% 95
|Reşadiye
|% 69,77
|% 30,23
|1.043
|452
|23.292
|130
|25
|% 19
|1.520
|1.495
|% 85
|Sulusaray
|% 82,73
|% 17,27
|819
|171
|5.581
|25
|9
|% 36
|998
|990
|% 83
|Turhal
|% 66,93
|% 33,07
|1.348
|666
|59.542
|195
|21
|% 11
|2.047
|2.014
|% 92
|Yeşilyurt
|% 60,11
|% 39,89
|529
|351
|6.355
|30
|10
|% 33
|886
|880
|% 88
|Zile
|% 56,59
|% 43,41
|515
|395
|42.140
|199
|18
|% 9
|916
|910
|% 98