Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 79,56% 20,443.644936417.6611.58172% 54.6524.580% 92Merkez% 80,56% 19,441.496361131.47141224% 61.8801.857% 95Almus% 96,24% 3,76205815.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 79,56% 20,443.644936417.6611.58172% 54.6524.580% 92
Merkez% 80,56% 19,441.496361131.47141224% 61.8801.857% 95
Almus% 96,24% 3,76205815.540763% 4215213% 89
Artova% 83,46% 16,54217436.440374% 11269260% 93
Başçiftlik% 56,72% 43,2876584.261192% 11134134% 87
Erbaa% 86,67% 13,33781266.9582332% 19290% 84
Niksar% 71,93% 28,071646445.9671866% 3234228% 104
Pazar% 79,71% 20,291654210.114392% 5211207% 89
Reşadiye% 84,79% 15,213295923.2921309% 7394388% 84
Sulusaray% 97,26% 2,7431995.581254% 16328328% 88
Turhal% 70,47% 29,5328411959.5421956% 3411403% 93
Yeşilyurt% 52,84% 47,161581416.355306% 20308299% 88
Zile% 88,44% 11,561532042.1401994% 2176173% 105
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus
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