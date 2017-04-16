Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 79,56% 20,443.644936417.6611.58172% 54.6524.580% 92Merkez% 80,56% 19,441.496361131.47141224% 61.8801.857% 95Almus% 96,24% 3,76205815.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 79,56
|% 20,44
|3.644
|936
|417.661
|1.581
|72
|% 5
|4.652
|4.580
|% 92
|Merkez
|% 80,56
|% 19,44
|1.496
|361
|131.471
|412
|24
|% 6
|1.880
|1.857
|% 95
|Almus
|% 96,24
|% 3,76
|205
|8
|15.540
|76
|3
|% 4
|215
|213
|% 89
|Artova
|% 83,46
|% 16,54
|217
|43
|6.440
|37
|4
|% 11
|269
|260
|% 93
|Başçiftlik
|% 56,72
|% 43,28
|76
|58
|4.261
|19
|2
|% 11
|134
|134
|% 87
|Erbaa
|% 86,67
|% 13,33
|78
|12
|66.958
|233
|2
|% 1
|92
|90
|% 84
|Niksar
|% 71,93
|% 28,07
|164
|64
|45.967
|186
|6
|% 3
|234
|228
|% 104
|Pazar
|% 79,71
|% 20,29
|165
|42
|10.114
|39
|2
|% 5
|211
|207
|% 89
|Reşadiye
|% 84,79
|% 15,21
|329
|59
|23.292
|130
|9
|% 7
|394
|388
|% 84
|Sulusaray
|% 97,26
|% 2,74
|319
|9
|5.581
|25
|4
|% 16
|328
|328
|% 88
|Turhal
|% 70,47
|% 29,53
|284
|119
|59.542
|195
|6
|% 3
|411
|403
|% 93
|Yeşilyurt
|% 52,84
|% 47,16
|158
|141
|6.355
|30
|6
|% 20
|308
|299
|% 88
|Zile
|% 88,44
|% 11,56
|153
|20
|42.140
|199
|4
|% 2
|176
|173
|% 105