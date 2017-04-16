Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,43% 60,57232.340356.963710.3641.9391.838% 95597.997589.303% 89Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58486.162% 88Çorlu% 35,79% 64,2149.32688.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tekirdağ% 39,43% 60,57232.340356.963710.3641.9391.838% 95597.997589.303% 89
Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58486.162% 88
Çorlu% 35,79% 64,2149.32688.511181.938463401% 87139.540137.837% 89
Ergene% 37,38% 62,6212.42320.81444.12811598% 8533.76133.237% 91
Hayrabolu% 32,95% 67,057.28414.82125.2339191% 10022.51722.105% 89
Kapaklı% 52,09% 47,9132.67030.04572.130181181% 10063.79262.715% 88
Malkara% 38,22% 61,7813.98822.60641.543145145% 10037.31736.594% 90
Marmaraereğlisi% 36,7% 63,35.5509.57418.2084848% 10015.36915.124% 84
Muratlı% 29,2% 70,85.60613.59521.3096464% 10019.46919.201% 91
Saray% 30,55% 69,4510.24123.27937.420104104% 10033.98033.520% 91
Süleymanpaşa% 37,37% 62,6345.57576.381144.177401380% 95123.378121.956% 89
Şarköy% 32,29% 67,716.73314.11925.2958079% 9921.29020.852% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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