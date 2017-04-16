Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tekirdağ
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTekirdağ% 39,43% 60,57232.340356.963710.3641.9391.838% 95597.997589.303% 89Çerkezköy% 49,84% 50,1642.94443.21898.983247247% 10087.58486.162% 88Çorlu% 35,79% 64,2149.32688.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tekirdağ
|% 39,43
|% 60,57
|232.340
|356.963
|710.364
|1.939
|1.838
|% 95
|597.997
|589.303
|% 89
|Çerkezköy
|% 49,84
|% 50,16
|42.944
|43.218
|98.983
|247
|247
|% 100
|87.584
|86.162
|% 88
|Çorlu
|% 35,79
|% 64,21
|49.326
|88.511
|181.938
|463
|401
|% 87
|139.540
|137.837
|% 89
|Ergene
|% 37,38
|% 62,62
|12.423
|20.814
|44.128
|115
|98
|% 85
|33.761
|33.237
|% 91
|Hayrabolu
|% 32,95
|% 67,05
|7.284
|14.821
|25.233
|91
|91
|% 100
|22.517
|22.105
|% 89
|Kapaklı
|% 52,09
|% 47,91
|32.670
|30.045
|72.130
|181
|181
|% 100
|63.792
|62.715
|% 88
|Malkara
|% 38,22
|% 61,78
|13.988
|22.606
|41.543
|145
|145
|% 100
|37.317
|36.594
|% 90
|Marmaraereğlisi
|% 36,7
|% 63,3
|5.550
|9.574
|18.208
|48
|48
|% 100
|15.369
|15.124
|% 84
|Muratlı
|% 29,2
|% 70,8
|5.606
|13.595
|21.309
|64
|64
|% 100
|19.469
|19.201
|% 91
|Saray
|% 30,55
|% 69,45
|10.241
|23.279
|37.420
|104
|104
|% 100
|33.980
|33.520
|% 91
|Süleymanpaşa
|% 37,37
|% 62,63
|45.575
|76.381
|144.177
|401
|380
|% 95
|123.378
|121.956
|% 89
|Şarköy
|% 32,29
|% 67,71
|6.733
|14.119
|25.295
|80
|79
|% 99
|21.290
|20.852
|% 85