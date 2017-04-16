Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSivas% 71,57% 28,43261.756103.961433.3252.2142.154% 97371.495365.717% 86Merkez% 74,84% 25,16160.77154.038245.886751749% 100218.234214.809% 89Akıncılar% 77,46% 22,542.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sivas

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sivas% 71,57% 28,43261.756103.961433.3252.2142.154% 97371.495365.717% 86
Merkez% 74,84% 25,16160.77154.038245.886751749% 100218.234214.809% 89
Akıncılar% 77,46% 22,542.2406523.8363838% 1002.9562.892% 77
Altınyayla% 86,41% 13,594.6297286.2922626% 1005.4185.357% 86
Divriği% 31,88% 68,123.0656.54812.359139106% 769.7669.613% 89
Doğanşar% 90,71% 9,291.6701712.2963232% 1001.8761.841% 82
Gemerek% 57,01% 42,997.9726.01117.4658282% 10014.26013.983% 82
Gölova% 83,76% 16,241.4232762.3423333% 1001.7171.699% 73
Gürün% 65,55% 34,457.2103.78913.7559393% 10011.16410.999% 81
Hafik% 59,9% 40,13.4252.2936.8518686% 1005.7895.718% 84
İmranlı% 37,84% 62,161.6092.6435.52911098% 894.2954.252% 80
Kangal% 59,49% 40,517.1944.89815.661135123% 9112.24012.092% 84
Koyulhisar% 74,83% 25,175.4011.8179.6106868% 1007.3977.218% 77
Suşehri% 81,77% 18,2312.3552.75518.173103103% 10015.40215.110% 85
Şarkışla% 71,89% 28,1116.0516.27527.093155155% 10022.68322.326% 84
Ulaş% 72,87% 27,133.9611.4756.1624848% 1005.5035.436% 89
Yıldızeli% 79,21% 20,7915.2093.99223.957153153% 10019.44319.201% 81
Zara% 57,48% 42,527.5715.60016.058162161% 9913.35213.171% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Koyulhisar, Altınyayla, Yıldızeli, Akıncılar, Doğanşar, Şarkışla, Suşehri, İmranlı, Divriği