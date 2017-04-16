Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,88% 42,1273.36753.383155.463744743% 100129.743126.750% 84Merkez% 37,95% 62,0514.82424.24245.386142142% 10039.83839.066% 88Ayancık% 55,02% 44,987.7096.30118.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 57,88% 42,1273.36753.383155.463744743% 100129.743126.750% 84
Merkez% 37,95% 62,0514.82424.24245.386142142% 10039.83839.066% 88
Ayancık% 55,02% 44,987.7096.30118.0159998% 9914.31714.010% 80
Boyabat% 69,36% 30,6418.0957.99232.136162162% 10026.71626.087% 83
Dikmen% 78,45% 21,552.4656774.1563333% 1003.2533.142% 78
Durağan% 82,81% 17,198.4801.76012.7929090% 10010.52210.240% 82
Erfelek% 56,12% 43,884.1113.2159.2395555% 1007.5917.326% 82
Gerze% 56,49% 43,518.5736.60218.5868181% 10015.52515.175% 84
Saraydüzü% 78,02% 21,982.5817274.2273333% 1003.4043.308% 81
Türkeli% 77,76% 22,246.5291.86710.9264949% 1008.5778.396% 79

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