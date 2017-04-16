Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 58,23% 41,7766.16047.466155.463744655% 88116.123113.626% 83Merkez% 38,21% 61,7913.24021.40745.386142128% 9035.33734.647% 88Ayancık% 55,22% 44,786.9735.65518.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 58,23
|% 41,77
|66.160
|47.466
|155.463
|744
|655
|% 88
|116.123
|113.626
|% 83
|Merkez
|% 38,21
|% 61,79
|13.240
|21.407
|45.386
|142
|128
|% 90
|35.337
|34.647
|% 88
|Ayancık
|% 55,22
|% 44,78
|6.973
|5.655
|18.015
|99
|89
|% 90
|12.874
|12.628
|% 79
|Boyabat
|% 68,04
|% 31,96
|14.673
|6.893
|32.136
|162
|111
|% 69
|22.070
|21.566
|% 83
|Dikmen
|% 78,45
|% 21,55
|2.465
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.253
|3.142
|% 78
|Durağan
|% 82,79
|% 17,21
|8.469
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.459
|10.229
|% 82
|Erfelek
|% 56,15
|% 43,85
|4.115
|3.213
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.556
|7.328
|% 82
|Gerze
|% 57,99
|% 42,01
|7.206
|5.221
|18.586
|81
|67
|% 83
|12.648
|12.427
|% 83
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.580
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.401
|3.307
|% 80
|Türkeli
|% 77,1
|% 22,9
|6.439
|1.913
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.525
|8.352
|% 78