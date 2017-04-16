Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 58,23% 41,7766.16047.466155.463744655% 88116.123113.626% 83Merkez% 38,21% 61,7913.24021.40745.386142128% 9035.33734.647% 88Ayancık% 55,22% 44,786.9735.65518.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 58,23% 41,7766.16047.466155.463744655% 88116.123113.626% 83
Merkez% 38,21% 61,7913.24021.40745.386142128% 9035.33734.647% 88
Ayancık% 55,22% 44,786.9735.65518.0159989% 9012.87412.628% 79
Boyabat% 68,04% 31,9614.6736.89332.136162111% 6922.07021.566% 83
Dikmen% 78,45% 21,552.4656774.1563333% 1003.2533.142% 78
Durağan% 82,79% 17,218.4691.76012.7929090% 10010.45910.229% 82
Erfelek% 56,15% 43,854.1153.2139.2395555% 1007.5567.328% 82
Gerze% 57,99% 42,017.2065.22118.5868167% 8312.64812.427% 83
Saraydüzü% 78,02% 21,982.5807274.2273333% 1003.4013.307% 80
Türkeli% 77,1% 22,96.4391.91310.9264949% 1008.5258.352% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop