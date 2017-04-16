Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 82,62% 17,383.419719155.46374461% 84.2304.138% 81Merkez% 75,89% 24,11852745.3861422% 1115112% 84Ayancık% 79,12% 20,881975218.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 82,62% 17,383.419719155.46374461% 84.2304.138% 81
Merkez% 75,89% 24,11852745.3861422% 1115112% 84
Ayancık% 79,12% 20,881975218.015994% 4260249% 63
Boyabat% 87,15% 12,855978832.1361628% 5703685% 88
Dikmen% 88,45% 11,55429564.156337% 21494485% 74
Durağan% 86,75% 13,251.23118812.7929023% 261.4391.419% 85
Erfelek% 61,19% 38,812681709.239556% 11449438% 89
Gerze% 66,98% 33,021427018.586813% 4217212% 66
Saraydüzü% 84,66% 15,34138254.227333% 9167163% 76
Türkeli% 88,53% 11,473324310.926495% 10386375% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop