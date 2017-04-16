Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 82,62% 17,383.419719155.46374461% 84.2304.138% 81Merkez% 75,89% 24,11852745.3861422% 1115112% 84Ayancık% 79,12% 20,881975218.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 82,62
|% 17,38
|3.419
|719
|155.463
|744
|61
|% 8
|4.230
|4.138
|% 81
|Merkez
|% 75,89
|% 24,11
|85
|27
|45.386
|142
|2
|% 1
|115
|112
|% 84
|Ayancık
|% 79,12
|% 20,88
|197
|52
|18.015
|99
|4
|% 4
|260
|249
|% 63
|Boyabat
|% 87,15
|% 12,85
|597
|88
|32.136
|162
|8
|% 5
|703
|685
|% 88
|Dikmen
|% 88,45
|% 11,55
|429
|56
|4.156
|33
|7
|% 21
|494
|485
|% 74
|Durağan
|% 86,75
|% 13,25
|1.231
|188
|12.792
|90
|23
|% 26
|1.439
|1.419
|% 85
|Erfelek
|% 61,19
|% 38,81
|268
|170
|9.239
|55
|6
|% 11
|449
|438
|% 89
|Gerze
|% 66,98
|% 33,02
|142
|70
|18.586
|81
|3
|% 4
|217
|212
|% 66
|Saraydüzü
|% 84,66
|% 15,34
|138
|25
|4.227
|33
|3
|% 9
|167
|163
|% 76
|Türkeli
|% 88,53
|% 11,47
|332
|43
|10.926
|49
|5
|% 10
|386
|375
|% 81