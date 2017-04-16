Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 48,09% 51,9168.05873.455176.845663661% 100145.720141.513% 83Merkez% 44,38% 55,6232.48040.70389.230267265% 9975.41473.183% 85Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 48,09
|% 51,91
|68.058
|73.455
|176.845
|663
|661
|% 100
|145.720
|141.513
|% 83
|Merkez
|% 44,38
|% 55,62
|32.480
|40.703
|89.230
|267
|265
|% 99
|75.414
|73.183
|% 85
|Baykan
|% 53,04
|% 46,96
|5.720
|5.065
|14.366
|58
|58
|% 100
|11.226
|10.785
|% 78
|Eruh
|% 40,19
|% 59,81
|3.390
|5.045
|10.439
|70
|70
|% 100
|8.830
|8.435
|% 85
|Kurtalan
|% 37,06
|% 62,94
|9.532
|16.185
|33.364
|122
|122
|% 100
|26.470
|25.717
|% 79
|Pervari
|% 63,75
|% 36,25
|7.658
|4.355
|15.476
|60
|60
|% 100
|12.162
|12.013
|% 79
|Şirvan
|% 80,49
|% 19,51
|7.427
|1.800
|11.478
|74
|74
|% 100
|9.438
|9.227
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.180
|2.153
|% 87