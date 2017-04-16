Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 48,09% 51,9168.05873.455176.845663661% 100145.720141.513% 83Merkez% 44,38% 55,6232.48040.70389.230267265% 9975.41473.183% 85Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 48,09% 51,9168.05873.455176.845663661% 100145.720141.513% 83
Merkez% 44,38% 55,6232.48040.70389.230267265% 9975.41473.183% 85
Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.3665858% 10011.22610.785% 78
Eruh% 40,19% 59,813.3905.04510.4397070% 1008.8308.435% 85
Kurtalan% 37,06% 62,949.53216.18533.364122122% 10026.47025.717% 79
Pervari% 63,75% 36,257.6584.35515.4766060% 10012.16212.013% 79
Şirvan% 80,49% 19,517.4271.80011.4787474% 1009.4389.227% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1802.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Kurtalan, Pervari, Baykan, Şirvan, Tillo, Siirt, Eruh, Ysk, Sandık