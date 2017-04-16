Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,83% 29,17593.415244.4381.029.6443.3443.310% 99852.633837.853% 84Akçakale% 95,23% 4,7740.9182.05046.876175175% 10043.44742.968% 93Birecik% 62,38% 37,6225.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 70,83
|% 29,17
|593.415
|244.438
|1.029.644
|3.344
|3.310
|% 99
|852.633
|837.853
|% 84
|Akçakale
|% 95,23
|% 4,77
|40.918
|2.050
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.447
|42.968
|% 93
|Birecik
|% 62,38
|% 37,62
|25.504
|15.381
|53.293
|184
|184
|% 100
|41.699
|40.885
|% 78
|Bozova
|% 66,16
|% 33,84
|16.173
|8.272
|31.597
|128
|128
|% 100
|24.888
|24.445
|% 79
|Ceylanpınar
|% 56,98
|% 43,02
|20.915
|15.789
|44.605
|135
|135
|% 100
|37.995
|36.704
|% 85
|Eyyübiye
|% 81,91
|% 18,09
|121.783
|26.892
|184.780
|534
|523
|% 98
|151.378
|148.675
|% 83
|Halfeti
|% 44,61
|% 55,39
|7.501
|9.313
|23.223
|80
|80
|% 100
|17.269
|16.814
|% 74
|Haliliye
|% 74,66
|% 25,34
|125.249
|42.503
|206.084
|598
|589
|% 98
|170.409
|167.752
|% 84
|Harran
|% 97,27
|% 2,73
|34.346
|964
|36.332
|149
|149
|% 100
|35.362
|35.310
|% 97
|Hilvan
|% 63,34
|% 36,66
|13.729
|7.947
|26.075
|113
|113
|% 100
|22.145
|21.676
|% 85
|Karaköprü
|% 69,65
|% 30,35
|54.612
|23.793
|92.776
|289
|289
|% 100
|79.578
|78.405
|% 86
|Siverek
|% 64,21
|% 35,79
|65.049
|36.250
|130.631
|433
|433
|% 100
|103.357
|101.299
|% 79
|Suruç
|% 48,88
|% 51,12
|22.308
|23.328
|56.833
|192
|190
|% 99
|46.767
|45.636
|% 83
|Viranşehir
|% 58,65
|% 41,35
|45.328
|31.956
|96.539
|334
|322
|% 96
|78.339
|77.284
|% 84