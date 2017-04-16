Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,83% 29,17593.415244.4381.029.6443.3443.310% 99852.633837.853% 84Akçakale% 95,23% 4,7740.9182.05046.876175175% 10043.44742.968% 93Birecik% 62,38% 37,6225.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 70,83% 29,17593.415244.4381.029.6443.3443.310% 99852.633837.853% 84
Akçakale% 95,23% 4,7740.9182.05046.876175175% 10043.44742.968% 93
Birecik% 62,38% 37,6225.50415.38153.293184184% 10041.69940.885% 78
Bozova% 66,16% 33,8416.1738.27231.597128128% 10024.88824.445% 79
Ceylanpınar% 56,98% 43,0220.91515.78944.605135135% 10037.99536.704% 85
Eyyübiye% 81,91% 18,09121.78326.892184.780534523% 98151.378148.675% 83
Halfeti% 44,61% 55,397.5019.31323.2238080% 10017.26916.814% 74
Haliliye% 74,66% 25,34125.24942.503206.084598589% 98170.409167.752% 84
Harran% 97,27% 2,7334.34696436.332149149% 10035.36235.310% 97
Hilvan% 63,34% 36,6613.7297.94726.075113113% 10022.14521.676% 85
Karaköprü% 69,65% 30,3554.61223.79392.776289289% 10079.57878.405% 86
Siverek% 64,21% 35,7965.04936.250130.631433433% 100103.357101.299% 79
Suruç% 48,88% 51,1222.30823.32856.833192190% 9946.76745.636% 83
Viranşehir% 58,65% 41,3545.32831.95696.539334322% 9678.33977.284% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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