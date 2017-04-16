Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 71,87% 28,13490.475191.9941.029.6443.3442.752% 82693.652682.469% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.8952.05846.876175175% 10043.42242.953% 93Birecik% 62,31% 37,6920.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 71,87
|% 28,13
|490.475
|191.994
|1.029.644
|3.344
|2.752
|% 82
|693.652
|682.469
|% 84
|Akçakale
|% 95,21
|% 4,79
|40.895
|2.058
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.422
|42.953
|% 93
|Birecik
|% 62,31
|% 37,69
|20.843
|12.607
|53.293
|184
|151
|% 82
|34.041
|33.450
|% 78
|Bozova
|% 65,97
|% 34,03
|16.130
|8.321
|31.597
|128
|128
|% 100
|24.871
|24.451
|% 79
|Ceylanpınar
|% 58,06
|% 41,94
|19.520
|14.099
|44.605
|135
|124
|% 92
|35.047
|33.619
|% 86
|Eyyübiye
|% 81,84
|% 18,16
|100.086
|22.215
|184.780
|534
|434
|% 81
|124.431
|122.301
|% 84
|Halfeti
|% 45,5
|% 54,5
|7.300
|8.743
|23.223
|80
|77
|% 96
|16.461
|16.043
|% 74
|Haliliye
|% 76,95
|% 23,05
|83.554
|25.030
|206.084
|598
|401
|% 67
|109.911
|108.584
|% 84
|Harran
|% 97,15
|% 2,85
|31.022
|911
|36.332
|149
|134
|% 90
|31.982
|31.933
|% 97
|Hilvan
|% 68,88
|% 31,12
|12.773
|5.771
|26.075
|113
|103
|% 91
|18.928
|18.544
|% 84
|Karaköprü
|% 69,68
|% 30,32
|51.669
|22.478
|92.776
|289
|275
|% 95
|75.239
|74.147
|% 86
|Siverek
|% 64,88
|% 35,12
|52.524
|28.433
|130.631
|433
|354
|% 82
|82.532
|80.957
|% 79
|Suruç
|% 49,68
|% 50,32
|17.303
|17.524
|56.833
|192
|141
|% 73
|35.542
|34.827
|% 83
|Viranşehir
|% 60,76
|% 39,24
|36.856
|23.804
|96.539
|334
|255
|% 76
|61.245
|60.660
|% 84