Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 71,87% 28,13490.475191.9941.029.6443.3442.752% 82693.652682.469% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.8952.05846.876175175% 10043.42242.953% 93Birecik% 62,31% 37,6920.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 71,87% 28,13490.475191.9941.029.6443.3442.752% 82693.652682.469% 84
Akçakale% 95,21% 4,7940.8952.05846.876175175% 10043.42242.953% 93
Birecik% 62,31% 37,6920.84312.60753.293184151% 8234.04133.450% 78
Bozova% 65,97% 34,0316.1308.32131.597128128% 10024.87124.451% 79
Ceylanpınar% 58,06% 41,9419.52014.09944.605135124% 9235.04733.619% 86
Eyyübiye% 81,84% 18,16100.08622.215184.780534434% 81124.431122.301% 84
Halfeti% 45,5% 54,57.3008.74323.2238077% 9616.46116.043% 74
Haliliye% 76,95% 23,0583.55425.030206.084598401% 67109.911108.584% 84
Harran% 97,15% 2,8531.02291136.332149134% 9031.98231.933% 97
Hilvan% 68,88% 31,1212.7735.77126.075113103% 9118.92818.544% 84
Karaköprü% 69,68% 30,3251.66922.47892.776289275% 9575.23974.147% 86
Siverek% 64,88% 35,1252.52428.433130.631433354% 8282.53280.957% 79
Suruç% 49,68% 50,3217.30317.52456.833192141% 7335.54234.827% 83
Viranşehir% 60,76% 39,2436.85623.80496.539334255% 7661.24560.660% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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