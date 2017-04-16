Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 64,39% 35,61479.639265.282941.6143.0062.851% 95756.602744.921% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9893.87118.8356868% 10016.17615.860% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 64,39
|% 35,61
|479.639
|265.282
|941.614
|3.006
|2.851
|% 95
|756.602
|744.921
|% 86
|19 Mayıs
|% 75,59
|% 24,41
|11.989
|3.871
|18.835
|68
|68
|% 100
|16.176
|15.860
|% 86
|Alaçam
|% 56,43
|% 43,57
|9.469
|7.311
|20.071
|88
|88
|% 100
|17.074
|16.780
|% 85
|Asarcık
|% 85,02
|% 14,98
|8.000
|1.409
|11.741
|49
|49
|% 100
|9.680
|9.409
|% 82
|Atakum
|% 46,78
|% 53,22
|40.545
|46.128
|124.484
|334
|271
|% 81
|87.938
|86.673
|% 88
|Ayvacık
|% 86,95
|% 13,05
|10.375
|1.557
|14.423
|58
|58
|% 100
|12.129
|11.932
|% 84
|Bafra
|% 62,81
|% 37,19
|56.897
|33.689
|107.836
|337
|336
|% 100
|91.644
|90.586
|% 85
|Canik
|% 72,27
|% 27,73
|40.977
|15.723
|68.820
|197
|192
|% 97
|57.895
|56.700
|% 86
|Çarşamba
|% 73,33
|% 26,67
|61.609
|22.405
|100.228
|314
|314
|% 100
|85.225
|84.014
|% 85
|Havza
|% 69,33
|% 30,67
|17.612
|7.791
|30.083
|134
|134
|% 100
|25.900
|25.403
|% 86
|İlkadım
|% 55,83
|% 44,17
|98.079
|77.587
|238.657
|617
|537
|% 87
|178.057
|175.666
|% 86
|Kavak
|% 69,32
|% 30,68
|9.161
|4.054
|15.630
|103
|103
|% 100
|13.438
|13.215
|% 86
|Ladik
|% 66,29
|% 33,71
|7.324
|3.725
|13.161
|79
|79
|% 100
|11.294
|11.049
|% 86
|Salıpazarı
|% 78,42
|% 21,58
|9.384
|2.583
|14.108
|55
|55
|% 100
|12.202
|11.967
|% 86
|Tekkeköy
|% 64,3
|% 35,7
|19.243
|10.685
|37.019
|121
|115
|% 95
|30.448
|29.928
|% 88
|Terme
|% 73,87
|% 26,13
|33.837
|11.970
|54.679
|178
|178
|% 100
|46.355
|45.807
|% 85
|Vezirköprü
|% 76,99
|% 23,01
|41.977
|12.548
|65.399
|248
|248
|% 100
|55.560
|54.525
|% 85
|Yakakent
|% 58,46
|% 41,54
|3.161
|2.246
|6.440
|26
|26
|% 100
|5.587
|5.407
|% 87