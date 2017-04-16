Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 64,39% 35,61479.639265.282941.6143.0062.851% 95756.602744.921% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9893.87118.8356868% 10016.17615.860% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 64,39% 35,61479.639265.282941.6143.0062.851% 95756.602744.921% 86
19 Mayıs% 75,59% 24,4111.9893.87118.8356868% 10016.17615.860% 86
Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.0718888% 10017.07416.780% 85
Asarcık% 85,02% 14,988.0001.40911.7414949% 1009.6809.409% 82
Atakum% 46,78% 53,2240.54546.128124.484334271% 8187.93886.673% 88
Ayvacık% 86,95% 13,0510.3751.55714.4235858% 10012.12911.932% 84
Bafra% 62,81% 37,1956.89733.689107.836337336% 10091.64490.586% 85
Canik% 72,27% 27,7340.97715.72368.820197192% 9757.89556.700% 86
Çarşamba% 73,33% 26,6761.60922.405100.228314314% 10085.22584.014% 85
Havza% 69,33% 30,6717.6127.79130.083134134% 10025.90025.403% 86
İlkadım% 55,83% 44,1798.07977.587238.657617537% 87178.057175.666% 86
Kavak% 69,32% 30,689.1614.05415.630103103% 10013.43813.215% 86
Ladik% 66,29% 33,717.3243.72513.1617979% 10011.29411.049% 86
Salıpazarı% 78,42% 21,589.3842.58314.1085555% 10012.20211.967% 86
Tekkeköy% 64,3% 35,719.24310.68537.019121115% 9530.44829.928% 88
Terme% 73,87% 26,1333.83711.97054.679178178% 10046.35545.807% 85
Vezirköprü% 76,99% 23,0141.97712.54865.399248248% 10055.56054.525% 85
Yakakent% 58,46% 41,543.1612.2466.4402626% 1005.5875.407% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık