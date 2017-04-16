Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOsmaniye% 57,78% 42,22169.279123.703350.9881.0011.000% 100298.205292.982% 85Merkez% 60,32% 39,6884.79255.775169.263449449% 100143.049140.567% 85Bahçe% 71,28% 28,729.0453.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Osmaniye

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Osmaniye% 57,78% 42,22169.279123.703350.9881.0011.000% 100298.205292.982% 85
Merkez% 60,32% 39,6884.79255.775169.263449449% 100143.049140.567% 85
Bahçe% 71,28% 28,729.0453.64514.7155151% 10013.00012.690% 88
Düziçi% 56,44% 43,5624.84119.17554.000170170% 10044.90344.016% 83
Hasanbeyli% 60,67% 39,331.5721.0193.0511212% 1002.6552.591% 87
Kadirli% 53,83% 46,1739.69634.04287.226247246% 10074.87973.738% 86
Sumbas% 48,71% 51,294.3594.59010.7073636% 1009.1228.949% 85
Toprakkale% 47,68% 52,324.9745.45712.0263636% 10010.59710.431% 88

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