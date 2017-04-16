Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 61,87% 38,13275.200169.630549.2491.8831.883% 100456.865444.830% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.15213.009% 77Altınordu% 48,87% 51,1362.30865.195151.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ordu
|% 61,87
|% 38,13
|275.200
|169.630
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.865
|444.830
|% 83
|Akkuş
|% 73,47
|% 26,53
|9.558
|3.451
|18.281
|83
|83
|% 100
|14.152
|13.009
|% 77
|Altınordu
|% 48,87
|% 51,13
|62.308
|65.195
|151.096
|418
|418
|% 100
|129.514
|127.503
|% 86
|Aybastı
|% 75,33
|% 24,67
|9.530
|3.121
|18.463
|62
|62
|% 100
|13.030
|12.651
|% 71
|Çamaş
|% 67,61
|% 32,39
|3.673
|1.760
|6.737
|27
|27
|% 100
|5.550
|5.433
|% 82
|Çatalpınar
|% 87,5
|% 12,5
|7.153
|1.022
|9.823
|35
|35
|% 100
|8.294
|8.175
|% 84
|Çaybaşı
|% 82,9
|% 17,1
|6.420
|1.324
|9.580
|40
|40
|% 100
|7.951
|7.744
|% 83
|Fatsa
|% 59,17
|% 40,83
|39.567
|27.300
|82.087
|252
|252
|% 100
|67.963
|66.867
|% 83
|Gölköy
|% 58,9
|% 41,1
|10.135
|7.073
|23.452
|74
|74
|% 100
|17.822
|17.208
|% 76
|Gülyalı
|% 50,99
|% 49,01
|2.871
|2.760
|6.649
|22
|22
|% 100
|5.779
|5.631
|% 87
|Gürgentepe
|% 53,42
|% 46,58
|4.950
|4.316
|11.260
|37
|37
|% 100
|9.578
|9.266
|% 85
|İkizce
|% 71,61
|% 28,39
|6.497
|2.576
|11.586
|52
|52
|% 100
|9.399
|9.073
|% 81
|Kabadüz
|% 67,47
|% 32,53
|3.667
|1.768
|6.772
|26
|26
|% 100
|5.574
|5.435
|% 82
|Kabataş
|% 73,45
|% 26,55
|4.762
|1.721
|8.223
|27
|27
|% 100
|6.743
|6.483
|% 82
|Korgan
|% 82,27
|% 17,73
|13.876
|2.991
|21.081
|70
|70
|% 100
|17.277
|16.867
|% 82
|Kumru
|% 85,19
|% 14,81
|15.439
|2.684
|22.279
|75
|75
|% 100
|18.505
|18.123
|% 83
|Mesudiye
|% 68,91
|% 31,09
|5.391
|2.432
|11.843
|78
|78
|% 100
|7.989
|7.823
|% 67
|Perşembe
|% 46,35
|% 53,65
|9.642
|11.162
|25.420
|108
|108
|% 100
|21.244
|20.804
|% 84
|Ulubey
|% 61,56
|% 38,44
|7.568
|4.725
|15.114
|62
|62
|% 100
|12.608
|12.293
|% 83
|Ünye
|% 70,11
|% 29,89
|52.193
|22.249
|89.503
|335
|335
|% 100
|77.893
|74.442
|% 87