Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 64,3% 35,7244.769135.880549.2491.8831.682% 89392.407380.649% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.39113.009% 79Altınordu% 50,6% 49,433.64832.851151.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ordu
|% 64,3
|% 35,7
|244.769
|135.880
|549.249
|1.883
|1.682
|% 89
|392.407
|380.649
|% 83
|Akkuş
|% 73,47
|% 26,53
|9.558
|3.451
|18.281
|83
|83
|% 100
|14.391
|13.009
|% 79
|Altınordu
|% 50,6
|% 49,4
|33.648
|32.851
|151.096
|418
|228
|% 55
|67.451
|66.499
|% 85
|Aybastı
|% 75,56
|% 24,44
|9.506
|3.074
|18.463
|62
|62
|% 100
|12.949
|12.580
|% 70
|Çamaş
|% 67,62
|% 32,38
|3.673
|1.759
|6.737
|27
|27
|% 100
|5.549
|5.432
|% 82
|Çatalpınar
|% 87,49
|% 12,51
|7.152
|1.023
|9.823
|35
|35
|% 100
|8.282
|8.175
|% 84
|Çaybaşı
|% 82,84
|% 17,16
|6.390
|1.324
|9.580
|40
|40
|% 100
|7.920
|7.714
|% 83
|Fatsa
|% 59,3
|% 40,7
|38.546
|26.455
|82.087
|252
|245
|% 97
|65.917
|65.001
|% 83
|Gölköy
|% 58,93
|% 41,07
|10.122
|7.054
|23.452
|74
|74
|% 100
|17.595
|17.176
|% 75
|Gülyalı
|% 50,98
|% 49,02
|2.871
|2.761
|6.649
|22
|22
|% 100
|5.777
|5.632
|% 87
|Gürgentepe
|% 53,72
|% 46,28
|4.951
|4.265
|11.260
|37
|37
|% 100
|9.512
|9.216
|% 84
|İkizce
|% 71,18
|% 28,82
|6.369
|2.579
|11.586
|52
|52
|% 100
|9.271
|8.948
|% 80
|Kabadüz
|% 67,49
|% 32,51
|3.667
|1.766
|6.772
|26
|26
|% 100
|5.570
|5.433
|% 82
|Kabataş
|% 73,4
|% 26,6
|4.752
|1.722
|8.223
|27
|27
|% 100
|6.728
|6.474
|% 82
|Korgan
|% 82,27
|% 17,73
|13.881
|2.991
|21.081
|70
|70
|% 100
|17.279
|16.872
|% 82
|Kumru
|% 84,06
|% 15,94
|15.224
|2.887
|22.279
|75
|75
|% 100
|18.488
|18.111
|% 83
|Mesudiye
|% 68,93
|% 31,07
|5.393
|2.431
|11.843
|78
|78
|% 100
|7.982
|7.824
|% 67
|Perşembe
|% 46,93
|% 53,07
|9.762
|11.037
|25.420
|108
|108
|% 100
|21.237
|20.799
|% 84
|Ulubey
|% 61,53
|% 38,47
|7.578
|4.737
|15.114
|62
|62
|% 100
|12.624
|12.315
|% 84
|Ünye
|% 70,43
|% 29,57
|51.726
|21.713
|89.503
|335
|331
|% 99
|77.885
|73.439
|% 88