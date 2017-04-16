Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 64,3% 35,7244.769135.880549.2491.8831.682% 89392.407380.649% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.39113.009% 79Altınordu% 50,6% 49,433.64832.851151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 64,3% 35,7244.769135.880549.2491.8831.682% 89392.407380.649% 83
Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.39113.009% 79
Altınordu% 50,6% 49,433.64832.851151.096418228% 5567.45166.499% 85
Aybastı% 75,56% 24,449.5063.07418.4636262% 10012.94912.580% 70
Çamaş% 67,62% 32,383.6731.7596.7372727% 1005.5495.432% 82
Çatalpınar% 87,49% 12,517.1521.0239.8233535% 1008.2828.175% 84
Çaybaşı% 82,84% 17,166.3901.3249.5804040% 1007.9207.714% 83
Fatsa% 59,3% 40,738.54626.45582.087252245% 9765.91765.001% 83
Gölköy% 58,93% 41,0710.1227.05423.4527474% 10017.59517.176% 75
Gülyalı% 50,98% 49,022.8712.7616.6492222% 1005.7775.632% 87
Gürgentepe% 53,72% 46,284.9514.26511.2603737% 1009.5129.216% 84
İkizce% 71,18% 28,826.3692.57911.5865252% 1009.2718.948% 80
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5705.433% 82
Kabataş% 73,4% 26,64.7521.7228.2232727% 1006.7286.474% 82
Korgan% 82,27% 17,7313.8812.99121.0817070% 10017.27916.872% 82
Kumru% 84,06% 15,9415.2242.88722.2797575% 10018.48818.111% 83
Mesudiye% 68,93% 31,075.3932.43111.8437878% 1007.9827.824% 67
Perşembe% 46,93% 53,079.76211.03725.420108108% 10021.23720.799% 84
Ulubey% 61,53% 38,477.5784.73715.1146262% 10012.62412.315% 84
Ünye% 70,43% 29,5751.72621.71389.503335331% 9977.88573.439% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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