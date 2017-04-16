Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 67,82% 32,1819.9799.482236.211718141% 2030.56529.461% 83Merkez% 62,34% 37,667.5594.566141.25939748% 1212.40512.125% 84Altunhisar% 80,06% 19,942.5576378.9772813% 463.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Niğde
|% 67,82
|% 32,18
|19.979
|9.482
|236.211
|718
|141
|% 20
|30.565
|29.461
|% 83
|Merkez
|% 62,34
|% 37,66
|7.559
|4.566
|141.259
|397
|48
|% 12
|12.405
|12.125
|% 84
|Altunhisar
|% 80,06
|% 19,94
|2.557
|637
|8.977
|28
|13
|% 46
|3.267
|3.194
|% 79
|Bor
|% 68,82
|% 31,18
|2.701
|1.224
|43.264
|132
|19
|% 14
|4.015
|3.925
|% 77
|Çamardı
|% 70,4
|% 29,6
|2.954
|1.242
|9.499
|38
|23
|% 61
|4.303
|4.196
|% 84
|Çiftlik
|% 76,6
|% 23,4
|2.448
|748
|17.296
|54
|15
|% 28
|3.253
|3.196
|% 75
|Ulukışla
|% 62,3
|% 37,7
|1.760
|1.065
|15.916
|69
|23
|% 33
|3.322
|2.825
|% 95