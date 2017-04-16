Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıNiğde% 67,82% 32,1819.9799.482236.211718141% 2030.56529.461% 83Merkez% 62,34% 37,667.5594.566141.25939748% 1212.40512.125% 84Altunhisar% 80,06% 19,942.5576378.9772813% 463.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Niğde

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Niğde% 67,82% 32,1819.9799.482236.211718141% 2030.56529.461% 83
Merkez% 62,34% 37,667.5594.566141.25939748% 1212.40512.125% 84
Altunhisar% 80,06% 19,942.5576378.9772813% 463.2673.194% 79
Bor% 68,82% 31,182.7011.22443.26413219% 144.0153.925% 77
Çamardı% 70,4% 29,62.9541.2429.4993823% 614.3034.196% 84
Çiftlik% 76,6% 23,42.44874817.2965415% 283.2533.196% 75
Ulukışla% 62,3% 37,71.7601.06515.9166923% 333.3222.825% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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