Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 53,76% 46,2483.66071.970225.416820733% 89162.542155.630% 81Merkez% 64,69% 35,3153.38829.136107.032333333% 10085.58982.524% 80Bulanık% 29,77% 70,235.61313.24043.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 53,76% 46,2483.66071.970225.416820733% 89162.542155.630% 81
Merkez% 64,69% 35,3153.38829.136107.032333333% 10085.58982.524% 80
Bulanık% 29,77% 70,235.61313.24043.45514789% 6119.42518.853% 75
Hasköy% 91,63% 8,3712.6531.15614.1434747% 10013.89213.809% 98
Korkut% 46,68% 53,324.8975.59313.8165353% 10013.10910.490% 95
Malazgirt% 29,78% 70,225.59913.20027.913123112% 9119.13018.799% 74
Varto% 13,54% 86,461.5109.64519.05711799% 8511.39711.155% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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