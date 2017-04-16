Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 53,76% 46,2483.66071.970225.416820733% 89162.542155.630% 81Merkez% 64,69% 35,3153.38829.136107.032333333% 10085.58982.524% 80Bulanık% 29,77% 70,235.61313.24043.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 53,76
|% 46,24
|83.660
|71.970
|225.416
|820
|733
|% 89
|162.542
|155.630
|% 81
|Merkez
|% 64,69
|% 35,31
|53.388
|29.136
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.589
|82.524
|% 80
|Bulanık
|% 29,77
|% 70,23
|5.613
|13.240
|43.455
|147
|89
|% 61
|19.425
|18.853
|% 75
|Hasköy
|% 91,63
|% 8,37
|12.653
|1.156
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.892
|13.809
|% 98
|Korkut
|% 46,68
|% 53,32
|4.897
|5.593
|13.816
|53
|53
|% 100
|13.109
|10.490
|% 95
|Malazgirt
|% 29,78
|% 70,22
|5.599
|13.200
|27.913
|123
|112
|% 91
|19.130
|18.799
|% 74
|Varto
|% 13,54
|% 86,46
|1.510
|9.645
|19.057
|117
|99
|% 85
|11.397
|11.155
|% 77