Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 36,28% 63,7224.85743.649691.1241.981275% 1469.84068.506% 89Bodrum% 24,03% 75,971.4374.543119.94331821% 76.0315.980% 85Dalaman% 40,56% 59,441.3702.00827.3848313% 163.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 36,28% 63,7224.85743.649691.1241.981275% 1469.84068.506% 89
Bodrum% 24,03% 75,971.4374.543119.94331821% 76.0315.980% 85
Dalaman% 40,56% 59,441.3702.00827.3848313% 163.4223.378% 86
Datça% 19,63% 80,375372.19916.2954911% 222.7712.736% 90
Fethiye% 33,45% 66,558601.711108.51629010% 32.6072.571% 87
Kavaklıdere% 52,86% 47,141.5641.3958.1702612% 463.0422.959% 91
Köyceğiz% 40,88% 59,122.4193.49826.4477722% 296.0345.917% 88
Marmaris% 28,18% 71,821.1242.86465.21617413% 74.0293.988% 86
Menteşe% 32,04% 67,964.1378.77780.00422646% 2013.17912.914% 92
Milas% 38,11% 61,893.5085.698103.62831846% 149.4889.206% 91
Ortaca% 60,34% 39,661409235.388971% 1242232% 93
Seydikemer% 56,49% 43,513.9043.00745.95614428% 197.0876.911% 85
Ula% 33,92% 66,081.8433.59119.2596123% 385.5315.434% 89
Yatağan% 32,07% 67,932.0144.26634.91811829% 256.3776.280% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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