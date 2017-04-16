Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 36,28% 63,7224.85743.649691.1241.981275% 1469.84068.506% 89Bodrum% 24,03% 75,971.4374.543119.94331821% 76.0315.980% 85Dalaman% 40,56% 59,441.3702.00827.3848313% 163.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 36,28
|% 63,72
|24.857
|43.649
|691.124
|1.981
|275
|% 14
|69.840
|68.506
|% 89
|Bodrum
|% 24,03
|% 75,97
|1.437
|4.543
|119.943
|318
|21
|% 7
|6.031
|5.980
|% 85
|Dalaman
|% 40,56
|% 59,44
|1.370
|2.008
|27.384
|83
|13
|% 16
|3.422
|3.378
|% 86
|Datça
|% 19,63
|% 80,37
|537
|2.199
|16.295
|49
|11
|% 22
|2.771
|2.736
|% 90
|Fethiye
|% 33,45
|% 66,55
|860
|1.711
|108.516
|290
|10
|% 3
|2.607
|2.571
|% 87
|Kavaklıdere
|% 52,86
|% 47,14
|1.564
|1.395
|8.170
|26
|12
|% 46
|3.042
|2.959
|% 91
|Köyceğiz
|% 40,88
|% 59,12
|2.419
|3.498
|26.447
|77
|22
|% 29
|6.034
|5.917
|% 88
|Marmaris
|% 28,18
|% 71,82
|1.124
|2.864
|65.216
|174
|13
|% 7
|4.029
|3.988
|% 86
|Menteşe
|% 32,04
|% 67,96
|4.137
|8.777
|80.004
|226
|46
|% 20
|13.179
|12.914
|% 92
|Milas
|% 38,11
|% 61,89
|3.508
|5.698
|103.628
|318
|46
|% 14
|9.488
|9.206
|% 91
|Ortaca
|% 60,34
|% 39,66
|140
|92
|35.388
|97
|1
|% 1
|242
|232
|% 93
|Seydikemer
|% 56,49
|% 43,51
|3.904
|3.007
|45.956
|144
|28
|% 19
|7.087
|6.911
|% 85
|Ula
|% 33,92
|% 66,08
|1.843
|3.591
|19.259
|61
|23
|% 38
|5.531
|5.434
|% 89
|Yatağan
|% 32,07
|% 67,93
|2.014
|4.266
|34.918
|118
|29
|% 25
|6.377
|6.280
|% 89