Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 39,91% 60,09182274691.1241.9815% 0468456% 97Bodrum% 0% 000119.9433180% 000% 0Dalaman% 0% 00027.384830% 000% 0Datça% 0% 00016.295490% 000% 0Fethiye% 0% 000108.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 39,91% 60,09182274691.1241.9815% 0468456% 97
Bodrum% 0% 000119.9433180% 000% 0
Dalaman% 0% 00027.384830% 000% 0
Datça% 0% 00016.295490% 000% 0
Fethiye% 0% 000108.5162900% 000% 0
Kavaklıdere% 0% 0008.170260% 000% 0
Köyceğiz% 0% 00026.447770% 000% 0
Marmaris% 0% 00065.2161740% 000% 0
Menteşe% 0% 00080.0042260% 000% 0
Milas% 41,12% 58,8881116103.6283183% 1204197% 97
Ortaca% 0% 00035.388970% 000% 0
Seydikemer% 0% 00045.9561440% 000% 0
Ula% 39% 6110115819.259612% 3264259% 96
Yatağan% 0% 00034.9181180% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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