Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 39,91% 60,09182274691.1241.9815% 0468456% 97Bodrum% 0% 000119.9433180% 000% 0Dalaman% 0% 00027.384830% 000% 0Datça% 0% 00016.295490% 000% 0Fethiye% 0% 000108.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 39,91
|% 60,09
|182
|274
|691.124
|1.981
|5
|% 0
|468
|456
|% 97
|Bodrum
|% 0
|% 0
|0
|0
|119.943
|318
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Dalaman
|% 0
|% 0
|0
|0
|27.384
|83
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Datça
|% 0
|% 0
|0
|0
|16.295
|49
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Fethiye
|% 0
|% 0
|0
|0
|108.516
|290
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kavaklıdere
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.170
|26
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Köyceğiz
|% 0
|% 0
|0
|0
|26.447
|77
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Marmaris
|% 0
|% 0
|0
|0
|65.216
|174
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Menteşe
|% 0
|% 0
|0
|0
|80.004
|226
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Milas
|% 41,12
|% 58,88
|81
|116
|103.628
|318
|3
|% 1
|204
|197
|% 97
|Ortaca
|% 0
|% 0
|0
|0
|35.388
|97
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seydikemer
|% 0
|% 0
|0
|0
|45.956
|144
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ula
|% 39
|% 61
|101
|158
|19.259
|61
|2
|% 3
|264
|259
|% 96
|Yatağan
|% 0
|% 0
|0
|0
|34.918
|118
|0
|% 0
|0
|0
|% 0