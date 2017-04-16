Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,01% 63,99387.824689.2551.247.6623.5333.533% 1001.095.6271.077.079% 88Akdeniz% 32,72% 67,2850.159103.131178.224473473% 100156.266153.290% 88Anamur% 37,5% 62,516.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 36,01% 63,99387.824689.2551.247.6623.5333.533% 1001.095.6271.077.079% 88
Akdeniz% 32,72% 67,2850.159103.131178.224473473% 100156.266153.290% 88
Anamur% 37,5% 62,516.11826.86749.154157157% 10043.78842.985% 89
Aydıncık% 41,65% 58,352.9714.1628.3543030% 1007.3207.133% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5449.55819.6656262% 10017.50917.102% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.6875.617% 86
Erdemli% 51,95% 48,0544.36141.03897.268287287% 10086.99585.399% 89
Gülnar% 44,68% 55,327.3719.12619.3148989% 10016.89616.497% 87
Mezitli% 28,96% 71,0432.23479.069129.457339339% 100112.732111.303% 87
Mut% 46,28% 53,7218.33821.28545.781169169% 10040.52839.623% 89
Silifke% 35,84% 64,1627.48449.20788.702269269% 10078.13576.691% 88
Tarsus% 35,8% 64,270.962127.272230.088654654% 100201.531198.234% 88
Toroslar% 40,73% 59,2769.583101.253199.609532532% 100174.023170.836% 87
Yenişehir% 24,81% 75,1937.808114.561175.456448448% 100154.217152.369% 88

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