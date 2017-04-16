Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,01% 63,99387.824689.2551.247.6623.5333.533% 1001.095.6271.077.079% 88Akdeniz% 32,72% 67,2850.159103.131178.224473473% 100156.266153.290% 88Anamur% 37,5% 62,516.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 36,01
|% 63,99
|387.824
|689.255
|1.247.662
|3.533
|3.533
|% 100
|1.095.627
|1.077.079
|% 88
|Akdeniz
|% 32,72
|% 67,28
|50.159
|103.131
|178.224
|473
|473
|% 100
|156.266
|153.290
|% 88
|Anamur
|% 37,5
|% 62,5
|16.118
|26.867
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.788
|42.985
|% 89
|Aydıncık
|% 41,65
|% 58,35
|2.971
|4.162
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.320
|7.133
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.544
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.509
|17.102
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.687
|5.617
|% 86
|Erdemli
|% 51,95
|% 48,05
|44.361
|41.038
|97.268
|287
|287
|% 100
|86.995
|85.399
|% 89
|Gülnar
|% 44,68
|% 55,32
|7.371
|9.126
|19.314
|89
|89
|% 100
|16.896
|16.497
|% 87
|Mezitli
|% 28,96
|% 71,04
|32.234
|79.069
|129.457
|339
|339
|% 100
|112.732
|111.303
|% 87
|Mut
|% 46,28
|% 53,72
|18.338
|21.285
|45.781
|169
|169
|% 100
|40.528
|39.623
|% 89
|Silifke
|% 35,84
|% 64,16
|27.484
|49.207
|88.702
|269
|269
|% 100
|78.135
|76.691
|% 88
|Tarsus
|% 35,8
|% 64,2
|70.962
|127.272
|230.088
|654
|654
|% 100
|201.531
|198.234
|% 88
|Toroslar
|% 40,73
|% 59,27
|69.583
|101.253
|199.609
|532
|532
|% 100
|174.023
|170.836
|% 87
|Yenişehir
|% 24,81
|% 75,19
|37.808
|114.561
|175.456
|448
|448
|% 100
|154.217
|152.369
|% 88