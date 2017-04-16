Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,05% 63,95386.614685.7741.247.6623.5333.519% 1001.090.4621.072.388% 88Akdeniz% 32,78% 67,2250.251103.059178.224473473% 100156.227153.310% 88Anamur% 37,5% 62,516.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 36,05
|% 63,95
|386.614
|685.774
|1.247.662
|3.533
|3.519
|% 100
|1.090.462
|1.072.388
|% 88
|Akdeniz
|% 32,78
|% 67,22
|50.251
|103.059
|178.224
|473
|473
|% 100
|156.227
|153.310
|% 88
|Anamur
|% 37,5
|% 62,5
|16.119
|26.867
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.759
|42.986
|% 89
|Aydıncık
|% 41,65
|% 58,35
|2.971
|4.162
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.320
|7.133
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.544
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.509
|17.102
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 51,92
|% 48,08
|44.342
|41.060
|97.268
|287
|287
|% 100
|86.966
|85.402
|% 89
|Gülnar
|% 44,7
|% 55,3
|7.377
|9.125
|19.314
|89
|89
|% 100
|16.785
|16.502
|% 87
|Mezitli
|% 29,18
|% 70,82
|32.468
|78.813
|129.457
|339
|339
|% 100
|112.663
|111.281
|% 87
|Mut
|% 46,28
|% 53,72
|18.339
|21.285
|45.781
|169
|169
|% 100
|40.534
|39.624
|% 89
|Silifke
|% 35,66
|% 64,34
|26.962
|48.644
|88.702
|269
|265
|% 99
|76.965
|75.606
|% 88
|Tarsus
|% 35,73
|% 64,27
|70.057
|126.000
|230.088
|654
|647
|% 99
|199.313
|196.057
|% 88
|Toroslar
|% 40,88
|% 59,12
|69.705
|100.826
|199.609
|532
|532
|% 100
|173.669
|170.531
|% 87
|Yenişehir
|% 24,85
|% 75,15
|37.588
|113.649
|175.456
|448
|445
|% 99
|153.032
|151.237
|% 88