Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,05% 63,95386.614685.7741.247.6623.5333.519% 1001.090.4621.072.388% 88Akdeniz% 32,78% 67,2250.251103.059178.224473473% 100156.227153.310% 88Anamur% 37,5% 62,516.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 36,05% 63,95386.614685.7741.247.6623.5333.519% 1001.090.4621.072.388% 88
Akdeniz% 32,78% 67,2250.251103.059178.224473473% 100156.227153.310% 88
Anamur% 37,5% 62,516.11926.86749.154157157% 10043.75942.986% 89
Aydıncık% 41,65% 58,352.9714.1628.3543030% 1007.3207.133% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5449.55819.6656262% 10017.50917.102% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 51,92% 48,0844.34241.06097.268287287% 10086.96685.402% 89
Gülnar% 44,7% 55,37.3779.12519.3148989% 10016.78516.502% 87
Mezitli% 29,18% 70,8232.46878.813129.457339339% 100112.663111.281% 87
Mut% 46,28% 53,7218.33921.28545.781169169% 10040.53439.624% 89
Silifke% 35,66% 64,3426.96248.64488.702269265% 9976.96575.606% 88
Tarsus% 35,73% 64,2770.057126.000230.088654647% 99199.313196.057% 88
Toroslar% 40,88% 59,1269.705100.826199.609532532% 100173.669170.531% 87
Yenişehir% 24,85% 75,1537.588113.649175.456448445% 99153.032151.237% 88

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