Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 41,16% 58,84148.582212.443455.2881.5591.544% 99369.776361.025% 82Artuklu% 58,31% 41,6947.18533.73296.167294294% 10082.47880.917% 86Dargeçit% 32,86% 67,143.6907.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 41,16% 58,84148.582212.443455.2881.5591.544% 99369.776361.025% 82
Artuklu% 58,31% 41,6947.18533.73296.167294294% 10082.47880.917% 86
Dargeçit% 32,86% 67,143.6907.54115.3976767% 10011.69811.231% 76
Derik% 26,22% 73,787.56321.28633.892125125% 10029.60028.849% 87
Kızıltepe% 28,83% 71,1731.52577.818136.096442430% 97111.308109.343% 84
Mazıdağı% 28,26% 71,744.40511.18219.0307979% 10016.17615.587% 85
Midyat% 62,83% 37,1728.56816.90462.858208208% 10046.85245.472% 75
Nusaybin% 21,38% 78,629.13533.58459.012197194% 9844.22142.719% 76
Ömerli% 61,19% 38,814.3922.7868.5535656% 1007.3987.178% 86
Savur% 50,43% 49,576.0175.91515.8256262% 10012.14811.932% 77
Yeşilli% 78,26% 21,746.1021.6958.4582929% 1007.8977.797% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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