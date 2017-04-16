Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 41,16% 58,84148.582212.443455.2881.5591.544% 99369.776361.025% 82Artuklu% 58,31% 41,6947.18533.73296.167294294% 10082.47880.917% 86Dargeçit% 32,86% 67,143.6907.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 41,16
|% 58,84
|148.582
|212.443
|455.288
|1.559
|1.544
|% 99
|369.776
|361.025
|% 82
|Artuklu
|% 58,31
|% 41,69
|47.185
|33.732
|96.167
|294
|294
|% 100
|82.478
|80.917
|% 86
|Dargeçit
|% 32,86
|% 67,14
|3.690
|7.541
|15.397
|67
|67
|% 100
|11.698
|11.231
|% 76
|Derik
|% 26,22
|% 73,78
|7.563
|21.286
|33.892
|125
|125
|% 100
|29.600
|28.849
|% 87
|Kızıltepe
|% 28,83
|% 71,17
|31.525
|77.818
|136.096
|442
|430
|% 97
|111.308
|109.343
|% 84
|Mazıdağı
|% 28,26
|% 71,74
|4.405
|11.182
|19.030
|79
|79
|% 100
|16.176
|15.587
|% 85
|Midyat
|% 62,83
|% 37,17
|28.568
|16.904
|62.858
|208
|208
|% 100
|46.852
|45.472
|% 75
|Nusaybin
|% 21,38
|% 78,62
|9.135
|33.584
|59.012
|197
|194
|% 98
|44.221
|42.719
|% 76
|Ömerli
|% 61,19
|% 38,81
|4.392
|2.786
|8.553
|56
|56
|% 100
|7.398
|7.178
|% 86
|Savur
|% 50,43
|% 49,57
|6.017
|5.915
|15.825
|62
|62
|% 100
|12.148
|11.932
|% 77
|Yeşilli
|% 78,26
|% 21,74
|6.102
|1.695
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.897
|7.797
|% 93