Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 47,07% 52,93335.904377.7291.031.6683.1562.551% 81731.089713.633% 90Ahmetli% 50,28% 49,725.5575.49612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 44,93% 55,0730.86337.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 47,07
|% 52,93
|335.904
|377.729
|1.031.668
|3.156
|2.551
|% 81
|731.089
|713.633
|% 90
|Ahmetli
|% 50,28
|% 49,72
|5.557
|5.496
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 44,93
|% 55,07
|30.863
|37.825
|128.281
|377
|242
|% 64
|70.326
|68.688
|% 91
|Alaşehir
|% 40,62
|% 59,38
|26.504
|38.747
|75.046
|236
|235
|% 100
|66.894
|65.251
|% 90
|Demirci
|% 65,55
|% 34,45
|17.471
|9.182
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.451
|26.653
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,53
|% 61,47
|3.871
|6.176
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.253
|10.047
|% 91
|Gördes
|% 62,43
|% 37,57
|12.547
|7.552
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.798
|20.099
|% 91
|Kırkağaç
|% 62,97
|% 37,03
|14.096
|8.291
|29.365
|96
|83
|% 86
|22.802
|22.387
|% 90
|Köprübaşı
|% 52,24
|% 47,76
|3.590
|3.282
|10.905
|62
|47
|% 76
|7.699
|6.872
|% 98
|Kula
|% 52,34
|% 47,66
|15.631
|14.233
|34.475
|129
|126
|% 98
|30.364
|29.864
|% 90
|Salihli
|% 36,55
|% 63,45
|29.277
|50.822
|122.786
|357
|270
|% 76
|81.384
|80.099
|% 89
|Sarıgöl
|% 34,63
|% 65,37
|6.695
|12.636
|28.285
|86
|69
|% 80
|19.706
|19.331
|% 89
|Saruhanlı
|% 41,68
|% 58,32
|13.804
|19.315
|41.601
|126
|113
|% 90
|33.893
|33.119
|% 92
|Selendi
|% 58,4
|% 41,6
|8.163
|5.814
|15.978
|80
|80
|% 100
|15.373
|13.977
|% 96
|Soma
|% 53,23
|% 46,77
|33.476
|29.416
|79.198
|247
|217
|% 88
|64.240
|62.892
|% 91
|Şehzadeler
|% 46,08
|% 53,92
|39.856
|46.638
|121.068
|325
|264
|% 81
|88.914
|86.494
|% 91
|Turgutlu
|% 45,6
|% 54,4
|42.604
|50.817
|113.525
|306
|289
|% 94
|95.234
|93.421
|% 89
|Yunusemre
|% 50,32
|% 49,68
|31.899
|31.487
|154.053
|426
|213
|% 50
|64.468
|63.386
|% 92