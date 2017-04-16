Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 47,07% 52,93335.904377.7291.031.6683.1562.551% 81731.089713.633% 90Ahmetli% 50,28% 49,725.5575.49612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 44,93% 55,0730.86337.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 47,07% 52,93335.904377.7291.031.6683.1562.551% 81731.089713.633% 90
Ahmetli% 50,28% 49,725.5575.49612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 44,93% 55,0730.86337.825128.281377242% 6470.32668.688% 91
Alaşehir% 40,62% 59,3826.50438.74775.046236235% 10066.89465.251% 90
Demirci% 65,55% 34,4517.4719.18230.462131131% 10027.45126.653% 90
Gölmarmara% 38,53% 61,473.8716.17611.2943939% 10010.25310.047% 91
Gördes% 62,43% 37,5712.5477.55222.8429090% 10020.79820.099% 91
Kırkağaç% 62,97% 37,0314.0968.29129.3659683% 8622.80222.387% 90
Köprübaşı% 52,24% 47,763.5903.28210.9056247% 767.6996.872% 98
Kula% 52,34% 47,6615.63114.23334.475129126% 9830.36429.864% 90
Salihli% 36,55% 63,4529.27750.822122.786357270% 7681.38480.099% 89
Sarıgöl% 34,63% 65,376.69512.63628.2858669% 8019.70619.331% 89
Saruhanlı% 41,68% 58,3213.80419.31541.601126113% 9033.89333.119% 92
Selendi% 58,4% 41,68.1635.81415.9788080% 10015.37313.977% 96
Soma% 53,23% 46,7733.47629.41679.198247217% 8864.24062.892% 91
Şehzadeler% 46,08% 53,9239.85646.638121.068325264% 8188.91486.494% 91
Turgutlu% 45,6% 54,442.60450.817113.525306289% 9495.23493.421% 89
Yunusemre% 50,32% 49,6831.89931.487154.053426213% 5064.46863.386% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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