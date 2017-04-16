Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 69,77% 30,23324.132140.440543.7421.8321.832% 100471.852464.572% 87Akçadağ% 57,97% 42,0310.1067.32620.482103103% 10017.61317.432% 86Arapgir% 56,95% 43,053.6812.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Malatya
|% 69,77
|% 30,23
|324.132
|140.440
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.852
|464.572
|% 87
|Akçadağ
|% 57,97
|% 42,03
|10.106
|7.326
|20.482
|103
|103
|% 100
|17.613
|17.432
|% 86
|Arapgir
|% 56,95
|% 43,05
|3.681
|2.783
|7.859
|69
|69
|% 100
|6.578
|6.464
|% 84
|Arguvan
|% 22,71
|% 77,29
|1.141
|3.884
|6.162
|49
|49
|% 100
|5.074
|5.025
|% 82
|Battalgazi
|% 76,09
|% 23,91
|134.438
|42.253
|206.159
|561
|561
|% 100
|179.147
|176.691
|% 87
|Darende
|% 81,08
|% 18,92
|12.262
|2.861
|18.618
|93
|93
|% 100
|15.294
|15.123
|% 82
|Doğanşehir
|% 56,2
|% 43,8
|13.582
|10.585
|28.314
|93
|93
|% 100
|24.631
|24.167
|% 87
|Doğanyol
|% 82,95
|% 17,05
|1.853
|381
|2.996
|18
|18
|% 100
|2.260
|2.234
|% 75
|Hekimhan
|% 40,63
|% 59,37
|4.681
|6.839
|14.081
|85
|85
|% 100
|11.662
|11.520
|% 83
|Kale
|% 91,88
|% 8,12
|3.721
|329
|4.174
|29
|29
|% 100
|4.079
|4.050
|% 98
|Kuluncak
|% 66,21
|% 33,79
|3.055
|1.559
|5.673
|32
|32
|% 100
|5.469
|4.614
|% 96
|Pütürge
|% 88,82
|% 11,18
|8.043
|1.012
|11.127
|90
|90
|% 100
|9.133
|9.055
|% 82
|Yazıhan
|% 65,03
|% 34,97
|5.220
|2.807
|9.542
|43
|43
|% 100
|8.127
|8.027
|% 85
|Yeşilyurt
|% 67,91
|% 32,09
|122.349
|57.821
|208.555
|567
|567
|% 100
|182.785
|180.170
|% 88