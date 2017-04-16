Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 69,77% 30,23324.132140.440543.7421.8321.832% 100471.852464.572% 87Akçadağ% 57,97% 42,0310.1067.32620.482103103% 10017.61317.432% 86Arapgir% 56,95% 43,053.6812.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Malatya% 69,77% 30,23324.132140.440543.7421.8321.832% 100471.852464.572% 87
Akçadağ% 57,97% 42,0310.1067.32620.482103103% 10017.61317.432% 86
Arapgir% 56,95% 43,053.6812.7837.8596969% 1006.5786.464% 84
Arguvan% 22,71% 77,291.1413.8846.1624949% 1005.0745.025% 82
Battalgazi% 76,09% 23,91134.43842.253206.159561561% 100179.147176.691% 87
Darende% 81,08% 18,9212.2622.86118.6189393% 10015.29415.123% 82
Doğanşehir% 56,2% 43,813.58210.58528.3149393% 10024.63124.167% 87
Doğanyol% 82,95% 17,051.8533812.9961818% 1002.2602.234% 75
Hekimhan% 40,63% 59,374.6816.83914.0818585% 10011.66211.520% 83
Kale% 91,88% 8,123.7213294.1742929% 1004.0794.050% 98
Kuluncak% 66,21% 33,793.0551.5595.6733232% 1005.4694.614% 96
Pütürge% 88,82% 11,188.0431.01211.1279090% 1009.1339.055% 82
Yazıhan% 65,03% 34,975.2202.8079.5424343% 1008.1278.027% 85
Yeşilyurt% 67,91% 32,09122.34957.821208.555567567% 100182.785180.170% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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