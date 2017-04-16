Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 69,83% 30,17324.293140.089543.7421.8321.832% 100471.821464.382% 87Akçadağ% 57,97% 42,0310.1087.33020.482103103% 10017.64217.438% 86Arapgir% 56,95% 43,053.6812.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Malatya
|% 69,83
|% 30,17
|324.293
|140.089
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.821
|464.382
|% 87
|Akçadağ
|% 57,97
|% 42,03
|10.108
|7.330
|20.482
|103
|103
|% 100
|17.642
|17.438
|% 86
|Arapgir
|% 56,95
|% 43,05
|3.681
|2.783
|7.859
|69
|69
|% 100
|6.578
|6.464
|% 84
|Arguvan
|% 22,71
|% 77,29
|1.141
|3.884
|6.162
|49
|49
|% 100
|5.074
|5.025
|% 82
|Battalgazi
|% 76,12
|% 23,88
|134.407
|42.158
|206.159
|561
|561
|% 100
|179.028
|176.565
|% 87
|Darende
|% 81,11
|% 18,89
|12.281
|2.860
|18.618
|93
|93
|% 100
|15.297
|15.141
|% 82
|Doğanşehir
|% 56,2
|% 43,8
|13.582
|10.584
|28.314
|93
|93
|% 100
|24.629
|24.166
|% 87
|Doğanyol
|% 82,95
|% 17,05
|1.853
|381
|2.996
|18
|18
|% 100
|2.260
|2.234
|% 75
|Hekimhan
|% 40,67
|% 59,33
|4.681
|6.828
|14.081
|85
|85
|% 100
|11.637
|11.509
|% 83
|Kale
|% 92,19
|% 7,81
|3.716
|315
|4.174
|29
|29
|% 100
|4.049
|4.031
|% 97
|Kuluncak
|% 66,21
|% 33,79
|3.055
|1.559
|5.673
|32
|32
|% 100
|5.673
|4.614
|% 100
|Pütürge
|% 88,82
|% 11,18
|8.047
|1.013
|11.127
|90
|90
|% 100
|9.136
|9.060
|% 82
|Yazıhan
|% 65,05
|% 34,95
|5.220
|2.805
|9.542
|43
|43
|% 100
|8.124
|8.025
|% 85
|Yeşilyurt
|% 68,03
|% 31,97
|122.521
|57.589
|208.555
|567
|567
|% 100
|182.694
|180.110
|% 88