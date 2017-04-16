Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 69,83% 30,17324.293140.089543.7421.8321.832% 100471.821464.382% 87Akçadağ% 57,97% 42,0310.1087.33020.482103103% 10017.64217.438% 86Arapgir% 56,95% 43,053.6812.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Malatya% 69,83% 30,17324.293140.089543.7421.8321.832% 100471.821464.382% 87
Akçadağ% 57,97% 42,0310.1087.33020.482103103% 10017.64217.438% 86
Arapgir% 56,95% 43,053.6812.7837.8596969% 1006.5786.464% 84
Arguvan% 22,71% 77,291.1413.8846.1624949% 1005.0745.025% 82
Battalgazi% 76,12% 23,88134.40742.158206.159561561% 100179.028176.565% 87
Darende% 81,11% 18,8912.2812.86018.6189393% 10015.29715.141% 82
Doğanşehir% 56,2% 43,813.58210.58428.3149393% 10024.62924.166% 87
Doğanyol% 82,95% 17,051.8533812.9961818% 1002.2602.234% 75
Hekimhan% 40,67% 59,334.6816.82814.0818585% 10011.63711.509% 83
Kale% 92,19% 7,813.7163154.1742929% 1004.0494.031% 97
Kuluncak% 66,21% 33,793.0551.5595.6733232% 1005.6734.614% 100
Pütürge% 88,82% 11,188.0471.01311.1279090% 1009.1369.060% 82
Yazıhan% 65,05% 34,955.2202.8059.5424343% 1008.1248.025% 85
Yeşilyurt% 68,03% 31,97122.52157.589208.555567567% 100182.694180.110% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt, Kuluncak, Hekimhan, Doğanyol, Darende, Arguvan, Arapgir
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