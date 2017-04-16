Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,4% 29,6256.930108.034421.0281.5151.490% 98372.477364.964% 90Merkez% 68,87% 31,13109.30549.400178.832557556% 100161.430158.705% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 70,4% 29,6256.930108.034421.0281.5151.490% 98372.477364.964% 90
Merkez% 68,87% 31,13109.30549.400178.832557556% 100161.430158.705% 90
Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.71712.3655151% 10010.68010.421% 86
Aslanapa% 86,32% 13,685.9379417.6613939% 1007.0246.878% 92
Çavdarhisar% 72,39% 27,613.4291.3085.6573131% 1004.8634.737% 86
Domaniç% 67,83% 32,177.1133.37412.0825353% 10010.80110.487% 89
Dumlupınar% 68,88% 31,121.3085912.3741414% 1001.9391.899% 82
Emet% 73,61% 26,3910.3113.69716.0147171% 10014.30414.008% 89
Gediz% 68,85% 31,1519.5268.83538.033144124% 8628.98128.361% 89
Hisarcık% 75,4% 24,66.0501.97410.0374341% 958.2308.024% 88
Pazarlar% 74,09% 25,912.6749354.2522020% 1003.7113.609% 87
Simav% 69,76% 30,2430.34713.15850.342193191% 9944.57643.505% 90
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,76% 28,2450.19419.75678.149274274% 10071.41369.950% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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