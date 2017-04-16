Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,4% 29,6256.930108.034421.0281.5151.490% 98372.477364.964% 90Merkez% 68,87% 31,13109.30549.400178.832557556% 100161.430158.705% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 70,4
|% 29,6
|256.930
|108.034
|421.028
|1.515
|1.490
|% 98
|372.477
|364.964
|% 90
|Merkez
|% 68,87
|% 31,13
|109.305
|49.400
|178.832
|557
|556
|% 100
|161.430
|158.705
|% 90
|Altıntaş
|% 73,93
|% 26,07
|7.704
|2.717
|12.365
|51
|51
|% 100
|10.680
|10.421
|% 86
|Aslanapa
|% 86,32
|% 13,68
|5.937
|941
|7.661
|39
|39
|% 100
|7.024
|6.878
|% 92
|Çavdarhisar
|% 72,39
|% 27,61
|3.429
|1.308
|5.657
|31
|31
|% 100
|4.863
|4.737
|% 86
|Domaniç
|% 67,83
|% 32,17
|7.113
|3.374
|12.082
|53
|53
|% 100
|10.801
|10.487
|% 89
|Dumlupınar
|% 68,88
|% 31,12
|1.308
|591
|2.374
|14
|14
|% 100
|1.939
|1.899
|% 82
|Emet
|% 73,61
|% 26,39
|10.311
|3.697
|16.014
|71
|71
|% 100
|14.304
|14.008
|% 89
|Gediz
|% 68,85
|% 31,15
|19.526
|8.835
|38.033
|144
|124
|% 86
|28.981
|28.361
|% 89
|Hisarcık
|% 75,4
|% 24,6
|6.050
|1.974
|10.037
|43
|41
|% 95
|8.230
|8.024
|% 88
|Pazarlar
|% 74,09
|% 25,91
|2.674
|935
|4.252
|20
|20
|% 100
|3.711
|3.609
|% 87
|Simav
|% 69,76
|% 30,24
|30.347
|13.158
|50.342
|193
|191
|% 99
|44.576
|43.505
|% 90
|Şaphane
|% 69,22
|% 30,78
|3.032
|1.348
|5.230
|25
|25
|% 100
|4.525
|4.380
|% 87
|Tavşanlı
|% 71,76
|% 28,24
|50.194
|19.756
|78.149
|274
|274
|% 100
|71.413
|69.950
|% 91