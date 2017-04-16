Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 75,92% 24,0852.91316.781421.0281.515412% 2771.13569.694% 90Merkez% 79,26% 20,7415.3094.007178.832557117% 2119.62319.316% 92Altıntaş% 74,8% 25,26.4952.18812.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 75,92
|% 24,08
|52.913
|16.781
|421.028
|1.515
|412
|% 27
|71.135
|69.694
|% 90
|Merkez
|% 79,26
|% 20,74
|15.309
|4.007
|178.832
|557
|117
|% 21
|19.623
|19.316
|% 92
|Altıntaş
|% 74,8
|% 25,2
|6.495
|2.188
|12.365
|51
|44
|% 86
|8.888
|8.683
|% 87
|Aslanapa
|% 85,68
|% 14,32
|371
|62
|7.661
|39
|4
|% 10
|448
|433
|% 90
|Çavdarhisar
|% 68,34
|% 31,66
|969
|449
|5.657
|31
|10
|% 32
|1.452
|1.418
|% 86
|Domaniç
|% 72,23
|% 27,77
|991
|381
|12.082
|53
|10
|% 19
|1.399
|1.372
|% 91
|Dumlupınar
|% 66,91
|% 33,09
|459
|227
|2.374
|14
|5
|% 36
|703
|686
|% 81
|Emet
|% 78,93
|% 21,07
|2.398
|640
|16.014
|71
|23
|% 32
|3.110
|3.038
|% 88
|Gediz
|% 76,29
|% 23,71
|3.218
|1.000
|38.033
|144
|26
|% 18
|4.286
|4.218
|% 89
|Hisarcık
|% 93,15
|% 6,85
|598
|44
|10.037
|43
|4
|% 9
|663
|642
|% 91
|Pazarlar
|% 71,65
|% 28,35
|1.956
|774
|4.252
|20
|17
|% 85
|2.800
|2.730
|% 86
|Simav
|% 80,34
|% 19,66
|5.126
|1.254
|50.342
|193
|50
|% 26
|6.518
|6.380
|% 91
|Şaphane
|% 70,49
|% 29,51
|2.255
|944
|5.230
|25
|20
|% 80
|3.284
|3.199
|% 88
|Tavşanlı
|% 72,63
|% 27,37
|12.768
|4.811
|78.149
|274
|82
|% 30
|17.961
|17.579
|% 91