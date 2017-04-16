Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 75,92% 24,0852.91316.781421.0281.515412% 2771.13569.694% 90Merkez% 79,26% 20,7415.3094.007178.832557117% 2119.62319.316% 92Altıntaş% 74,8% 25,26.4952.18812.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 75,92% 24,0852.91316.781421.0281.515412% 2771.13569.694% 90
Merkez% 79,26% 20,7415.3094.007178.832557117% 2119.62319.316% 92
Altıntaş% 74,8% 25,26.4952.18812.3655144% 868.8888.683% 87
Aslanapa% 85,68% 14,32371627.661394% 10448433% 90
Çavdarhisar% 68,34% 31,669694495.6573110% 321.4521.418% 86
Domaniç% 72,23% 27,7799138112.0825310% 191.3991.372% 91
Dumlupınar% 66,91% 33,094592272.374145% 36703686% 81
Emet% 78,93% 21,072.39864016.0147123% 323.1103.038% 88
Gediz% 76,29% 23,713.2181.00038.03314426% 184.2864.218% 89
Hisarcık% 93,15% 6,855984410.037434% 9663642% 91
Pazarlar% 71,65% 28,351.9567744.2522017% 852.8002.730% 86
Simav% 80,34% 19,665.1261.25450.34219350% 266.5186.380% 91
Şaphane% 70,49% 29,512.2559445.2302520% 803.2843.199% 88
Tavşanlı% 72,63% 27,3712.7684.81178.14927482% 3017.96117.579% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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